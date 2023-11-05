PS5 Slim Parçalarına Ayrıldı: 8 Saatlik Stres Testi Yapıldı!

Hatırlarsanız geçtiğimiz ay Sony, daha ince bir gövdeye sahip yeni PlayStation 5 modelini tanıtmıştı. Standart versiyon ile aynı teknik özelliklere sahip olan PS5 Slim, bir YouTuber tarafından parçalarına ayrıldı.

8 Saatlik Stres Testi!

PS5 Slim'in tıpkı standart versiyondaki gibi iki modeli var. Bunlardan biri yerleşik bir disk sürücüsüyken diğeri ise yalnızca dijital oyunları destekliyor. Standart versiyondan yaklaşık 700 gram daha hafif olan yeni model, parçalarına ayrıldı.

"Dave2D" adındaki bir YouTuber tarafından parçalarına ayrılan cihazın 8 saatlik bir stres testinin ardından termal ölçümlerde ne kadar ısındığı ortaya çıktı. Buna göre, standart versiyonun Slim'e göre 1-2 derece daha az ısındığı görüldü.

Testlerin sonucunu paylaşan YouTuber, testlerle ilgili "Standart versiyon ile oynadığım Death Stranding oyununda 203W, Astro’s oyununda ise 181W güç tüketimiyle karşılaştım. Slim’de ise bu değerler sırasıyla 208W ve 183W.” ifadelerini kullandı.

10 Kasım'da ABD'de çıkış yapması beklenen yeni modelin tüm dünyadaki satışının ise 2024 yılının ilk aylarında gerçekleştirilmesi bekleniyor.

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