PS5, Slim Modelden Daha Ufaltılabilir mi? İşte Karşınızda PS5 Tiny!

YouTube'daki teknoloji kanalı Not From Concentrate'e yüklenen yeni bir videoda PS5 Slim'in yeterince küçük olmadığı, tam aksine çok ama çok daha küçük olabileceği ortaya çıktı.

Bu özel yapım PS5 Tiny versiyonu, aslında istendiğinde konsolun çok daha küçültülebileceğini bariz bir şekilde gözler önüne seriyor.

Herkesin bildiği üzere konsol üreticileri için artık gelenekselleşen bir satış stratejisi bulunuyor. Bu genellikle mevcut konsollarının iki ya da üç yıl sonra daha ince versiyonunun piyasaya sürülmesiyle gerçekleşiyor.

PS5 Tiny Nasıl Üretildi?

Konsol üreticileri neredeyse hiçbir şeyden feragat etmeden konsolu küçültebilmenin yollarını arıyor olsa da bu süreçte pek çok kullanıcı konsolu daha fazla küçültmenin yollarını arıyor ve ortaya ilginç görüntüler çıkabiliyor.

Şimdi de 'küçük' kavramının sınırlarını zorlamak isteyen bazı usta teknisyenler, 'slim' kavramını aşarak 'tiny' adı verilen bu daha küçük PS5 konsolunu yaratmayı başardı.

Elbette bunu gerçekleştirmek için soğutma ve güç çözümlerinden nispeten feragat edilirken, SSD ve elbette disk sürücüsü gibi birçok bileşen de değiştiriliyor.

Peki siz bu yeni PS5 Tiny hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.