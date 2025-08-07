Bu Zamana Kadar Kaç Adet PS5 Satıldığı Belli Oldu! Zam Yolda Olabilir

Sony, 30 Haziran'da sona eren mali çeyreğe ait finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, PlayStation 5 (PS5) dünya genelinde toplam 80.3 milyon adetlik sevkiyat sayısına ulaşarak önemli bir kilometre taşını geride bıraktı. Konsol bir yana, oyun satışları da parlak bir tablo çiziyordu. Hem PS5 hem de PS4 oyunları toplamda 65.9 milyon adede ulaştı. Tüm bu başarıya rağmen SIE Başkanı ve CEO'su Hiroki Totoki'nin geleceğe dair endişeleri var ve bu endişeleri bitirmek için rotasını ABD'ye çeviriyor.

PlayStation ve Xbox Satış Karşılaştırması: Kim Önde?

PlayStation 5, 2025 yılının ikinci çeyreğinde 2.5 milyon adet sevkiyat gerçekleştirerek güçlü bir performans sergilerken en büyük rakibi Xbox Series X ve Series S, bu çeyrekte toplam 800.000 adet satış yaptı. Microsoft'un bu satış rakamları, bir önceki yıla göre %30'luk bir düşüşe işaret ediyor ve PlayStation'ın oldukça gerisinde kaldığını gösteriyor.

Buradaki ana etken muhtemelen Xbox Game Pass servislerine odaklanılıyor olması. Microsoft'un en büyük kozu Xbox Game Pass ve yıllık gelirinin büyük bir kısmını bulut oyun servisi hizmeti oluşturduğundan, donanım konusunda geri kalmaktan çekinmiyor.

Sony Konsollarına Zam Yapılabilir

Sony'nin geleceğe yönelik bazı endişeleri göz ardı edilecek gibi değil. Küresel ölçekteki gümrük vergileri ve ekonomik dalgalanmalar yüzünden operasyonel gelirlerinde 100 milyar Yen'e varan bir düşüş eğilimi söz konusu. Eğer böyle bir senaryo gerçekleşirse, zararı kapatmak için PlayStation konsollarına zam yapılması gerekli olacak. Şirket, riskleri en aza düşürmek için konsolları ABD'de üretmeye niyetlendi ancak bu husustaki son karar henüz verilmedi.