PlayStation 6 ve Yeni Xbox Ekran Kartlarını Unutturacak!

Oyun dünyasının dört gözle beklediği PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox konsolları hakkında ortaya çıkan yeni sızıntılar, RDNA 5 mimarisi ile geliştirilen iki konsolun da performans anlamında büyük bir sıçrama yapacağını ortaya koydu.

PS6 ve Xbox AMD ile NVIDIA'nın Ekran Kartlarıyla Yarışacak

Sektörde güvenilir sızıntılar yapmasıyla bilinen KeplerL2'nin iddialarına göre AMD ve NVIDIA rekabeti, bu iki konsol arasında baş gösterecek. Zira PS6'nın AMD amiral gemilerinden RX 9070 XT, Xbox'ın ise NVIDIA GeForce RTX 5080 performansına yakın olacağı söyleniyor.

Başka bir iddia Youtube'da içerik üreten Moore's Law Is Dead adlı teknoloji meraklısından geldi. Onun iddiası ise şu: PlayStation 6, PlayStation 5'in rasterizasyon performansını üçe katlıyor ve NVIDIA GeForce RTX 4080 seviyesinde bir performans sunuyor. Yeni nesil Xbox konsolu hakkında bir fikir beyan etmemiş.

Yeni Konsollar AMD'nin RDNA 5 Mimarisinden Güç Alacak

İki konsolun da günümüz oyunlarına uyum sağlayacak düzeyde bir donanıma sahip olacağına kesin gözle bakılıyor. Özellikle AAA yapımlar artık çok fazla donanım talep ediyor olmasıyla eski nesil konsollara kapıyı gösteriyor.

Yeni nesil PS6 ve Xbox konsolları, bu talebe fazlasıyla karşılık verebilecek şekilde donatılıyor. Çünkü ikisinin de gücünü RDNA 5 mimarisinden alacağı söyleniyor. RDNA 5; AMD'nin Graphics Core Next (GCN) mimarisinden bu yana yapılan en büyük mimari revizyon olarak öne çıkıyor ve NVIDIA'nın en yeni Blackwell mimarisinden bile daha fazla yenilik ve özellik sunuyor.

AMD RDNA 5 Özellikleri