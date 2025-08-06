PlayStation 6 ve Yeni Xbox Ekran Kartlarını Unutturacak!
İçerik üreticilerinin yaptığı karşılaştırmaya göre PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox konsolları arasında, performans anlamında kıyasıya bir rekabet sahne alacak.
Oyun dünyasının dört gözle beklediği PlayStation 6 ve yeni nesil Xbox konsolları hakkında ortaya çıkan yeni sızıntılar, RDNA 5 mimarisi ile geliştirilen iki konsolun da performans anlamında büyük bir sıçrama yapacağını ortaya koydu.
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Microsoft, Xbox markasını kağıt üstünde farklı bir isme dönüştürdü ve kimse fark etmedi. PC oyuncularının fark edebileceği bu değişiklik aşırı gereksiz bulundu.
PS6 ve Xbox AMD ile NVIDIA'nın Ekran Kartlarıyla Yarışacak
Sektörde güvenilir sızıntılar yapmasıyla bilinen KeplerL2'nin iddialarına göre AMD ve NVIDIA rekabeti, bu iki konsol arasında baş gösterecek. Zira PS6'nın AMD amiral gemilerinden RX 9070 XT, Xbox'ın ise NVIDIA GeForce RTX 5080 performansına yakın olacağı söyleniyor.
Başka bir iddia Youtube'da içerik üreten Moore's Law Is Dead adlı teknoloji meraklısından geldi. Onun iddiası ise şu: PlayStation 6, PlayStation 5'in rasterizasyon performansını üçe katlıyor ve NVIDIA GeForce RTX 4080 seviyesinde bir performans sunuyor. Yeni nesil Xbox konsolu hakkında bir fikir beyan etmemiş.
Yeni Konsollar AMD'nin RDNA 5 Mimarisinden Güç Alacak
İki konsolun da günümüz oyunlarına uyum sağlayacak düzeyde bir donanıma sahip olacağına kesin gözle bakılıyor. Özellikle AAA yapımlar artık çok fazla donanım talep ediyor olmasıyla eski nesil konsollara kapıyı gösteriyor.
Yeni nesil PS6 ve Xbox konsolları, bu talebe fazlasıyla karşılık verebilecek şekilde donatılıyor. Çünkü ikisinin de gücünü RDNA 5 mimarisinden alacağı söyleniyor. RDNA 5; AMD'nin Graphics Core Next (GCN) mimarisinden bu yana yapılan en büyük mimari revizyon olarak öne çıkıyor ve NVIDIA'nın en yeni Blackwell mimarisinden bile daha fazla yenilik ve özellik sunuyor.
AMD RDNA 5 Özellikleri
|Özellik
|Açıklama
|Yoğun Geometri Formatı
|Donanımsal düzeyde Nanite benzeri özellikler sunarak, geometrik karmaşıklığı yüksek sahnelerin daha verimli işlenmesini sağlar.
|Akış Dalgası Birleştiricisi
|Geleneksel CPU ve GPU ön uç darboğazlarını azaltarak daha yüksek performans sunar.
|İş Grubu Kendi Kendine Başlatma
|Çekirdeklerin işleri daha verimli şekilde yönetmesini sağlar.
|Geliştirilmiş Işın İzleme Çekirdekleri
|Işın izleme performansını büyük ölçüde artıracak çok sayıda yenilik ve iyileştirme.