PS5'in Yeni Kontrolcüsü DualSense Edge Duyuruldu (Video)

PS5'in yeni kontrolcüsü DualSense Edge tanıtıldı. Gerçekleştirilen tanıtımla beraber yeni kontrolcüye dair bir video da yayımlandı. Paylaşılan video, popüler oyun konsolunun yeni kontrolcüsünün nasıl bir görünüme sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

Kontrolcüler, oyun konsolları için çok büyük bir öneme sahip çünkü oyun deneyimini doğrudan etkiler. Eğer kontrolcü konforlu bir deneyim sunmazsa uzun süre boyunca oyun oynamak bir işkenceye dönüşebilir.

Sony Interactive Entertainment, PlayStation 5 isimli oyun konsolu için yeni bir kontrolcü geliştirdi. DualSense Edge olarak isimlendirilen kontrolcünün hangi özelliklere sahip olduğu hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Yeni kontrolcüye dair paylaşılan video ve görsel de DualSense Edge'in tasarımını gözler önüne serdi.

PS5'in Yeni Kontrolcüsü DualSense Edge Neler Sunuyor?

Japonya merkezli teknoloji devi Sony, Gamescom 2022 etkinliği esnasında DualSense Edge isimli yeni bir kontrolcünün tanıtımını gerçekleştirdi. Yeni kontrolcünün tasarımı her ne kadar mevcut DualSense kontrolcüsüne oldukça benzese de iki kontrolcü arasında küçük değişiklikler bulunuyor.

PlayStation 5 için geliştirilen kablosuz kontrolcünün en dikkat çekici kısmı ise özelleştirmedir. Yeni kontrolcüde çok detaylı bir şekilde özelleştirme yapılabilecek. Bunun yanı sıra ince ayarlamalar yapılabilmesine imkân tanınacak. Bu, kontrolcü deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek.

Sony tarafından geliştirilen yeni kontrolcüde oldukça önemli bir özellik daha bulunuyor. DualSense Edge, birden fazla profil kaydetme özelliğine sahip. Eğer kontrolcüyü birden fazla kişi kullanıyorsa her kişi kendisine ideal ayarları ayarlayabilir. Böylelikle her defasında uğraşmak zorunda kalmayacaksınız.

Öte yandan her oyun için farklı ayarlarla da oynamak istiyor olabilirsiniz. Sebep ne olursa olsun, profiller çok kolay bir şekilde kaydedilebilecek ve profiller arasında pratik şekilde geçiş yapılabilecek. Analoglar ise değiştirilebilir bir yapıya sahip. Değiştirme işlemi için yeni analoglar satın almanız gerekecek.

Söz konusu kontrolcüde dokunsal geri bildirim, dahili mikrofon dahil olmak üzere birçok işlev ile beraber gelecek. Sony tarafından yayımlanan videoya yukarıda yer alan oynatıcı üzerinden göz atabilirsiniz.

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