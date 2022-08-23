PSVR 2'nin Çıkış Dönemi Açıklandı

PlayStation'ın yeni nesil VR başlığı olan PSVR 2'nin 2023'ün başlarında geleceği açıklandı. Twitter ve Instagram'daki birden fazla PlayStation sosyal medya hesabına göre yeni nesil PlayStation VR başlığı, gelecek yılın ilk aylarında oyunculara sunulacak.

Verilen bu çıkış dönemi, PlayStation'ın resmî Instagram hesabının yanı sıra Fransa ve Brezilya'dan çok sayıda PlayStation bölgesel Twitter hesabı tarafından onaylandı.

PSVR 2, Sony'nin bir sonraki yeni nesil sanal gerçeklik başlığı olacak. Sony'ye göre PSVR 2, göz başına 2000x2040 piksel ve 120 Hz'e kadar yenileme hızına sahip bir OLED ekrana sahip olacak. İçten dışa göz takibini kullanacak ve 110 derecelik görüş alanı sağlayacak.

Sony, PSVR 2 Çıkışında Pek Çok Özel Oyun Sunacak

Sony ayrıca PSVR 2'nin lansmanında 20'den fazla oyuna sahip olacağını duyurdu. Şirket ayrıca popüler Horizon serisine dayanan Horizon: Call of the Mountain dâhil olmak üzere bu yeni nesil başlığı için özel VR oyunları geliştiriyor.

PSVR 2'nin özellikleri Oculus Quest 2 ve Valve Index'inkilerle rekabet edebiliyor olsa da kablolu bir başlıktır ve çalışması için bir PlayStation 5 gerektirir. Bu faktörler, kablosuz Meta kulaklıklarla karşılaştırıldığında bu yılın başlarında bir fiyat artışı almış olsalar da Sony'nin bu sektörde ne denli bir yer edineceğini kestirmesi zor bir durum hâline getiriyor.

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