Böylesi Görülmedi: Bu Korku Oyunu ile İngilizce Öğretiliyor

Hiçbir zaman tam sürümünü oynayamadığımız P.T. isimli korku oyununu öğrencilere İngilizce öğretmek için bir araç olarak kullanan öğretmen, oyun dünyasında büyük yankı uyandırdı. Japonya'daki bir okulda eğitim veren öğretmenin öğrencilerinin İngilizce konuşmasını sağlamak için oyunu İngilizce olarak oynattığı belirtildi.

P.T. Japonya'da Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanıldı

Japonya'nın Niigata şehrinde yer alan Tsunan lisesindeki bir öğretmen, PT'de oyuncunun nasıl bir yol izlemesi gerektiği konusundaki kararı öğrencilere bıraktı. Tüm ders boyunca İngilizce kullanıldı. Öğrenciler, oyundaki seçimleri İngilizce konuşarak yaptı ve oyunun ilerlemesini sağladı. Bu dersin içeriğinde PT'ye yer verilmesi, öğrencilere birçok kelime bilgisi kazandırdı.

Öğrenciler, yürümek, gezinmek, telefona cevap vermek gibi günlük hayatta çok fazla gerçekleştirilen eylemlerin İngilizcedeki karşılığını muhtemelen hiç unutamayacakları bir şekilde öğrenme fırsatı elde ettiler. Ancak bunun normal bir oyun olmaması, sınıftaki öğrencilerin farklı duygular hissetmesine neden oldu. Bazıları eğlenirken bazıları ise gerginliğini gizleyemedi.

Oyun seçimi kimilerine göre tartışma konusu olabilir ancak bunun büyük bir avantajı olduğunu göz ardı etmemek gerekiyor. Söz konusu oyunlarda tüm dikkatimizi ekrana veririz. Her an bir yerlerden bir şeylerin çıkacağına yönelik hislere sahip olmak, ilgi düzeyimizi yüksek tutar. Bu süreçte öğrendiğimiz kelimeler ise aklımızda daha çok kalır.

Bu ilginç ders anlatım şeklini bir kenara bırakmak gerekirse, PT'nin hâlâ oynanabilir olduğunu görmek oldukça şaşırtıcı. Oyunun yıllar önce PlayStation 4 konsollarında oynanabilir bir demosu yayınlandı. Bu tüyler ürpertici demo versiyonun ardından tam sürümün piyasaya sürülmesi beklense de oyuncular hiçbir zaman oyunun son hâlini oynama imkânına sahip olmadı.

Demo versiyonu şu an sadece PT'yi kaldırılmadan önce indiren PlayStation 4 kullanıcıları oynayabiliyor. Hideo Kojima, Konami projeyi sonlandırmadan önce bu oyun için kollarını sıvamıştı. Fakat daha sonra şirketten ayrılıp Norman Reedus'un ana karakter olarak yer aldığı Death Stranding'in yapımına başladı. Böylece PT'nin tam versiyonunun çıkması da imkânsız hâle geldi.