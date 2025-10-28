2125 TL'lik Büyük İndirim! Süper Kahraman Oyunu Çok Ucuzladı

Eidos-Montreal tarafından geliştirilen süper kahraman oyunu Marvel's Guardians of the Galaxy yaklaşık yüzde 85 oranında indirime girdi. Kampanya sadece sınırlı bir süreliğine geçerli. Aksiyon ve macera türünü sevenlerin fırsat sona ermeden önce oyuna sahip olmak için acele etmesi gerekiyor.

Marvel's Guardians of the Galaxy'nin Fiyatı Düştü

PlayStation mağazasında Marvel's Guardians of the Galaxy için 2125 TL'lik büyük bir indirim yapıldı. Bununla birlikte oyunun fiyatı, 2 bin 499 TL'den 374 TL'ye düştü. Kampanya, 6 Kasım 2025 tarihinde sona erecek. Bu tarihten sonra oyun normal fiyatına geri dönecek ve oyunu ucuza satın alma fırsatından artık yararlanamayacaksınız.

Fiyat bakımından diğer oyun platformları ile karşılaştırma yapmak gerekirse Eidos Interactive Corp. tarafından 2021 yılında piyasaya sürülen oyun, Xbox mağazasında bin 249 TL, Steam'de 29.99 dolar (bin 258 TL) fiyat etiketine sahip. Epic Games mağazasında ise 4 Kasım'a kadar 369 TL yerine 55 TL'ye satılıyor. PC oyuncusuysanız ve oyunu ucuza almak istiyorsanız Epic Games'teki kampanyadan da faydalanabilirsiniz.

Marvel's Guardians of the Galaxy Fragmanı

Marvel's Guardians of the Galaxy Nasıl Bir Oyun?

Marvel's Guardians of the Galaxy, en iyi TPS oyunları arasında yer alıyor. Star Lord'u yönettiğiniz bu oyunda takımınıza liderlik yapıyorsunuz. Star Lord'un birçok yeteneği bulunuyor. Karakterin şimşek, rüzgâr, buz gibi çeşitli modlarla atışlar yapabilen silahı bulunuyor. Bu modları kullanarak düşmanları dondurabiliyor, sersemletebiliyor, büyük hasar verebiliyorsunuz.

Karakter ayrıca jet botları sayesinde belirli bir süreliğine hız kazanabiliyor ve havada süzülebiliyor. Bu arada Star Lord'un yakın dövüşte de oldukça etkili olduğu söylenebilir. Sadece vur ve kaç mantığından değil, burun buruna gelebileceğiniz karşılaşmalardan da söz edilebilir. Ayrıca savaş sırasında takımınızdakilere bir şeyler fırlatması gibi şeyler için komut verebiliyorsunuz.

Her an ne yapacağı belli olmayan koruyucuların bir arada kalması tamamen size bağlı. Bu yüzden liderlik konusunda gerçekten elinizden gelenin fazlasını yapmanız gerekiyor. Oyunun mizahine yönü üzerinde o kadar durulmuş ki takımınızı yönetebilmeniz için her şeyden önce ciddi kalmaya ihtiyacınız var.