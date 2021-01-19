PUBG Evreninde Geçen Yeni Bir Oyun Geliyor!

PUBG evreninde geçen yeni bir video oyununun şu an hem PC hem de oyun konsolları için geliştirilme aşamasında olduğu açıklandı. Bloomberg’e konuşan Güney Kore merkezli Krafton isimli şirketin CEO’su Changhan Kim, son zamanların en çok oynanan ve en çok konuşulan battle royale oyunu ile aynı evrende geçen yeni bir oyunun önümüzdeki yıla kadar PC platformuna ve oyun konsollarına geleceğini açıkladı.

PUBG Evreninde Geçen Oyun Neler Sunuyor?

Bluehole, Striking Distance ve PUBG Corp. sahibi Krafton görünüşe göre iki büyük proje üzerinde çalışıyor. Bloomberg’e önemli açıklamalarda bulunan Krafton CEO’su Changhan Kim, PlayerUnknowns Battlegrounds oyunları ile aynı evrende geçen yeni bir oyunun geleceğini doğruladı. Krafton’un projelerinden ilki mobil cihazlar için geliştirilen ve bir noktada PUBG Mobile ile bağlantılı olan yeni video oyunuyken diğeri ise PC ve oyun konsolları için geliştirilen yeni video oyunu olduğu ortaya çıktı.

Kim’in açıklamasına göre önümüzdeki yıla kadar oyuncuların önünde PUBG 2 ve PUBG Mobile 2 olmak üzere toplamda iki video oyunu olabilir. Bu açıklamadan önce ortaya atılan PUBG 2 ve PUBG Mobile 2 iddiaları şu an biraz daha doğruluk kazanmış durumda. Krafton CEO’sunun açıklaması söz konusu video oyunlarının oyuncu kitlesine gelecek yıla kadar sunulacağı ihtimalini güçlendiriyor.

Bu iddiaları tamamen doğrulamak şu anlık mümkün görünmese de proje için çalışmalar ortalama olarak bir yıldan beri devam ediyormuş gibi görünüyor. PUBG’nin popülaritesinin azalması, Krafton’un video oyununu bir seri haline getireceği iddiasına daha da doğruluk payı ekliyor. Her ne olursa olsun, Krafton’un PUBG 2 ve PUBG Mobile 2 olmak üzere iki yeni video oyunu üzerinde çalıştığı söylentilerin doğruluk oranı önümüzdeki yıla kadar belli olacak ve oyunun seriye dönüşüp dönüşmeyeceği ortaya çıkacak.

Kim yaptığı açıklamada geliştirilme aşamasında olan video oyunu hakkında çok fazla bilgi paylaşmadı. Oyunun tam olarak ne zaman çıkacağı, nasıl bir oyun olacağı ve tahmin edebileceğiniz üzere PUBG’nin devam niteliğinde bir oyun olup olmayacağı şimdilik belirsizliğini koruyor. Önümüzdeki aylarda video oyunu ile ilgili daha fazla ayrıntının paylaşılması bekleniyor.