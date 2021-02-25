PUBG Mobile 2 Ne Zaman Çıkacak? İşte Çıkış Tarihi!

Ortaya atılan iddiaya göre PUBG Mobile 2 beklenilen de erken bir zamanda piyasaya sürülebilir. Hindistan hükümetinin güvenlik endişelerini gerekçe göstererek Eylül 2020'de yasakladığı video oyununun Hindistan'da piyasaya sürülmesine yardımcı olacak bir yol da izleniyor.

PUBG Mobile 2, Android ve iOS'a Ne Zaman Gelecek?

Bir habercinin iddiasına göre PUBG Mobile serisinin yeni oyunu önümüzdeki hafta piyasaya sürülebilir. PUBG'nin mobil sürümü, Eylül 2020'de güvenlik endişelerinden ötürü Hindistan hükümeti tarafından yasaklanmıştı.

PlayerIGN isimli bir kullanıcı, yeni PUBG mobil oyununun önümüzdeki hafta piyasaya sürüleceğini söylemişti. Silinen bir Weibo gönderisine atıfta bulunarak oyunun 2051'de geçeceğini ve bunun da oyunculara geleceğe ait silahlar, aletler ve yeni bir harita sunacağını söylemişti.

PUBG Mobile'ın yeni oyunu hakkında bilgi paylaşımında bulunan kaynak, ocak ayında bir Kore yayınında PUBG 2 (PC ve konsollar) ve yeni PUBG mobil oyunun geliştirilmesinin doğrulandığını iddia ettiği bir rapor paylaşmıştı. Project XTRM isimli mobil oyunun PUBG Mobile'ın devamı olduğunu iddia etmişti.

PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, Hindistan'da 117 diğer uygulama ile birlikte 2020 yılında yasaklanmış ve bu uygulamalar hem Google Play Store hem de App Store'dan kaldırılmıştı. Tencent'in Çin merkezli bir şirket olması, gizlilik ve güvenlik endişelerini beraberinde getirdi ve bu da oyunun ve diğer uygulamaların Hindistan'da yasaklanmasına sebebiyet verdi.

PUBG Corporation'ın yan kuruluşu Krafton, o günden beri oyunu Hindistan'daki oyuncularla yeniden buluşturmak için çaba harcamaya devam ediyor. Geçen yılın kasım ayında şirket yakında geleceği düşünülen fakat henüz piyasaya sürülmemiş PUBG Mobile India'yı duyurmuştu.

Twitter kullanıcısının ortaya attığı iddia, oyunun geliştiricilerinin son duyurusu ile doğrulanmış oldu. Bu duyuruya göre oyunun ismi PUBG: New State olacak. Kaynağın ortaya attığı başka bir iddia ise oyunun 2051'de geçeceği olmuştu. Bu mobil oyun, son duyuruya göre 2051 yılında geçecek ve oyunda modern silahlar, araçlar ve aletler yer alacak.

New State ayrıca oyuncuların silahlarını Apex Legends'ın silah eklentilerine benzer bir özellikle değiştirmelerine olanak tanıyan yeni bir özelleştirme seçeneğine sahip olacak. PUBG: New State 2021 yılının ilerleyen günlerinde Android ve iOS'ta çıkışını gerçekleştirecek ve ilk alpha test bu yılın sonlarında yapılacak.