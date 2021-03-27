PUBG Mobile 2020 Geliri Belli Oldu!

PUBG Mobile 2020 geliri açıklandı. Birçok insanın kafasındaki "PUBG Mobile ne kadar kazanıyor?" soru işareti de böylelikle giderildi. Peki, PUBG Mobile'ın günlük ve yıllık geliri 2020 senesinde ne seviyeye ulaştı?

PUBG Mobile 2020 Geliri Ne Kadar Oldu?

Büyük bir çoğunlukla PUBG Mobile olarak bilinen PlayerUnknown's Battlegrounds Mobile, birkaç sene önce dünya çapında piyasa sürülmüş bütün battle royale oyunlar içerisinde en başarılı oyun haline gelmiş ve indirme sayısı 1 milyara ulaşmıştı. Tüm dünyada etkisini hissettirmeye devam eden koronavirüs salgınından ötürü oyun son bir yılda 70 milyondan fazla kez indirildi. Oyun, Aralık 2020 tarihine kadar 4,3 milyar dolar kazandı.

PUBG'nin Çin versiyonu olan Game For Peace'teki oyun içi satın alımlar ile 2020 yılının her çeyreğinde 704 milyon dolar kazanç elde edildi. Oyun, 4. çeyrekte ise 555 milyon dolar kazandı ancak 2020 yılının 1. çeyreğinde video oyunu 709 milyon dolar elde ederek şimdiye kadarki en büyük kazançlarından birini sağladı.

Sensor Tower'ın verilerine göre PUBG Mobile 2020 yılında günlük olarak ortalama 7,4 milyon dolarlık bir harcama yaptı. Birçok mobil oyun gibi PUBG Mobile'ın geliri de geçen yıl dünyaya yayılan COVID-19 salgınından olumlu etkilendi ve önemli bir artış gördü. Koronavirüsün ilk büyük dalgasının yaşandığı mart ayında oyun 300 milyon dolarlık bir rekorun altına imza attı.

Oyunun 2020 gelirine genel olarak bakıldığında zaman zaman düşüşler yaşanmış olsa da 2021'nin ilk çeyreğine bakılırsa 2020'nin ilk çeyreğindeki başarısına yakınlaşmış görünüyor. Oyunun 2020'den 2021 yılına kadarki kazancı şu şekilde:

2020 yılının 1. çeyreği: 721 milyon dolar.

2020 yılının 2. çeyreği: 698 milyon dolar.

2020 yılının 3. çeyreği: 693 milyon dolar.

2020 yılının 4. çeyreği: 554 milyon dolar.

2021 yılının 1. çeyreği: 709 milyon dolar.

Oyunun geçen yıl elde ettiği gelir hakkında sizin düşünceleriniz neler? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

PUBG Mobile Nasıl İndirilir?

Dünyanın dört bir yanındaki oyuncuların en çok sevdiği battle royale oyunlarından bir tanesi olan PUBG Mobile'ı indirmek için aşağıda yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz.