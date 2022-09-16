PUBG Mobile 2.2 Güncellemesi Yayınlandı! İşte Yenilikler

Mobil platformlarda Battle Royale türünün en çok oynananlarından biri olmayı başaran PUBG Mobile, rakiplerine karşı oyuncu kaybetmemek adına dönüşüm geçirmeye başladı. Geliştirici firma Tencent Games yeni yapılan güncellemelerle oyunu canlı tutmak istiyor.

Yakın zamanda yayınlanan PUBG Mobile 2.2 güncellemesiyle oyuna birçok yeni özellik eklenecek. Güncellemede yeni harita Nusa, oyun modu Ön Cephe ve kozmetik ürünler dikkat çekiyor.

PUBG Mobile 2.2 Yenilikleri Neler?

2.2 sürümü eğlenceyi kaldığı yerden sürdürmeyi ve bir üst noktaya taşımayı amaçlıyor. Tencent Games, yeni oluşturulan harita Nusa ile oyunculara farklı bir oynanış deneyimi sunmayı amaçlıyor. Erangel ve Livik gibi haritalara göre çok daha küçük olması sebebiyle Nusa'da oynanan maçlar çok daha kısa sürelerde tamamlanıyor. 1x1 km büyüklüğündeki turistik adada oynamak çok daha eğlenceli olacak gibi duruyor. Nusa ile birlikte artık oyuncular erken ölen takım arkadaşlarını Süper Çağrı adı verilen mekaniğini kullanarak tekrar canlandırabiliyor. Tek başına oynayan oyuncular ise otomatik olarak yeniden doğuyor. Taktik Arbalet ve NS2000 Pompalı Tüfek gibi yeni silahların da bulunduğu Nusa'da hızlı seyahat etmek için ATV de bulunuyor.

Yeni gelen harita dışında eski haritalardan olan Erangel için de bir dizi güncelleme yayınlandı. En sevilen PUBG Mobile haritaları arasında yer alan Erangel'de Hospital ve Mylta Power binalarında malzeme aramak artık çok daha kolay hale getirildi. Ayrıca Çiftlik ve Sosnovka Askeri Üssü yakınına eklenecek olan iki yeni liman da Erangel haritasındaki güncellemeler arasında yer alıyor.

PUBG Mobile 2.2 ile gelecek olan Ön Cephe modu; oyuncuların çeşitli haritalarda kullanabilecekleri yeni yetenekler ile daha hızlı çatışma ve daha sık düşmanla karşılaşma imkanı sunuyor. Yeni gelen güncelleme ile birlikte 20 Eylül'de 3. Döngü Sezon 8 de resmen başlayacak. RP oyuncuları için çeşitli sosyal avantajlar, güncellenmiş RP Favori Kasaları ve çok daha fazlasıyla başlaması beklenen Royale Pass Ay 15: Razzle Dazzle oyuna birçok yenilik katacak.