İstanbul'da Düzenlenen PUBG MOBILE Dünya Kupası Tamamlandı: Şampiyon Belli Oldu!

Moğolistan kuruluşlu takım IHC Esports, İstanbul'da düzenlenen PUBG MOBILE Dünya Kupası'nda zafere ulaşarak toplam 3 milyon dolarlık havuzdan 453.500 dolarlık tarihi bir ödül kazandı.

Üç gün süren ve çeşitli espor takımlarının yer aldığı turnuvanın ilk gününü Stalwart Esports, ikinci gününü ise Alpha 7 lider tamamladı.

Etkinlik kapsamında ünlü sanatçılar Ceza ve Ece Seçkin'in performansları ve Hadise'nin konseri de yer aldı. Grafiti sanatçıları Doğukan Oraklı (Dukstill), Tunç Dindaş (Turbo) ve Muhammed Emin Türkmen’in (MET) de hünerlerini sergiledi.

Moğolistan Takımı IHC Esports Şampiyon Oldu

Eleme aşamalarındaki ilk zorluklara rağmen, IHC Esports son gün olağanüstü bir performansla 110 öldürme puanı ve 32 yerleşme puanı ile 142 puan toplayarak şampiyonluğu garantiledi. Ülkemizin temsilcisi S2G Esports takımı ise turnuvayı 11. sırada bitirdi ve 42.500 dolar kazandı.

PUBG MOBILE Dünya Kupası'nda ayrıca Shaztokyo, Al_jalid, Natali, MOBBIRDMAN, QUIXK ve KAYGER gibi yaratıcıları onurlandıran Ptopia Design Project (P.D.P) ve World of Wonder ödülleri de verildi. Katkılarından dolayı resmî olarak ödüllendirilen bu sanatçıların eserleri turnuva boyunca Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda sergilendi.

PUBG MOBILE tarafından düzenlenen küresel bir tasarım yarışması olan P.D.P, bugüne kadar kullanıcılar tarafından oluşturulan 100.000'den fazla sanat eserine sahne oldu ve oyuna 40'tan fazla yaratıcı kıyafet ve silah tasarımı eklenmesini sağladı.

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