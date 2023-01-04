Türk Takımları, PUBG Mobile Dünya Şampiyonası Finallerinde Yarışacak

Türk takımları Fire Flux Esports ve S2G Esports, PUBG Mobile Dünya Şampiyonası finalleri kapsamında mücadele edecek. Endonezya'da düzenlenecek olan turnuvaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası Finalleri Nasıl İzlenir?

PUBG Mobile Dünya Şampiyonası'nın lig sürecinde çok büyük başarıların altına imza atan Fire Flux Esports ve S2G Esports, turnuvanın final aşamasında mücadele etmeye hazırlanıyor. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da gerçekleşecek olan Büyük Finaller'de Türkiye'yi temsil edecek takımlar yola çıktı.

Tüm dünyada yoğun bir ilgi ile karşılaşan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası'nın final aşaması 6-8 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek. Final aşaması, PUBG Mobile E-Spor Türkiye'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak izlenebilecek.

Final aşamasındaki tüm maçlar, popüler video paylaşım hizmeti YouTube'un yanı sıra Twitch, TikTok ve Facebook isimli platformlar üzerinden de yayımlanacak.

PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası Finallerindeki Takımlar

S2G Esports (Türkiye)

Fire Flux Esports (Türkiye)

Wolves Espor (Çin)

Alter Ego Limax (Endonezya)

Buriram United (Tayland)

T2K Esports (Nepal)

Alpha 7 Esports (Brezilya)

Vampire Esports (Tayland)

IHC Esports (Moğolistan)

DRS Gaming (Nepal)

iNCO Gaming (Brezilya)

Influence Chemin (Brezilya)

GodLike Stalwart (Moğolistan)

NV Esports (Çin)

Geek Fam (Malezya)

Four Angry Men (Çin)

Büyük finallerde toplamda 16 takım 1,5 milyon dolar ödül havuzu için mücadele edecek. Grup aşaması ve büyük finallerdeki ödül havuzuyla beraber turnuvanın toplam ödül havuzu 4 milyon dolara ulaşacak.