PUBG Mobile Lite, Yalnızca 2GB RAM ile Oynanabiliyor

Pubg Corp. ve Tencent Games işbirliğiyle ortaya çıkan PUBG Mobile Lite geçtiğimiz hafta ülkemizde indirilebilir hale gelmişti. Oyunun yalnızca 2GB RAM ile oynanabilir olması dikkatlerden kaçmadı.

Temmuz ayı sonlarında birden fazla ülkede Play Store'da piyasaya sürülen PUBG Mobile Lite, normal oyunun sadeleştirilmiş sürümü. Daha düşük grafik seçeneği ve daha küçük harita gibi minimalist detaylara sahip olan oyunun zevki ise hiç eksilmemiş gibi gözüküyor.

Oyunun detaylarındaki yaşanan düşüş sistem gereksinimlerinde de gözlemleniyor. Normal şartlarda orta segment telefonlarda bile sorunlar yaşatabilen PUBG Mobile, Lite sürümüyle bu sorunu ortadan kaldırıyor. Ayrıca PUBG Mobile Lite bir istisna değil ve şu anda Güney Amerika, Asya, Güney Asya ve Kuzey Afrika'da oynanabiliyor.

PUBG Mobile Lite 60 oyuncu için tasarlanmış daha küçük bir haritaya sahip ve her oyun maksimum 10 dakika sürüyor. Silahlar, kıyafetler veya oynanış olarak geleneksel PUBG Mobile tarzından farklı değil. Ayrıca PUBG Mobile Lite 490 MB boyutunda yükleme paketiyle geliyor ve 2GB RAM'e sahip cihazlara yüklenebilir.

Eğer telefonunuz, tabletiniz PUBG Mobile'ı kaldırmıyor veya performansından memnun değilseniz PUBG Mobile Lite'ı buradan indirebilirsiniz: