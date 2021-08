PUBG PC Sürümünün Adı Değiştirildi

PUBG PC sürümünün isminde değişikliğe gidildi. PlayerUnknown's Battlegrounds olarak bilinen video oyununun artık yeni bir ismi var. Yayıncı Krafton, değişikliği herkesten gizli olarak temmuz ayında yapmış.

PlayerUnknown's Battlegrounds'un ismi, PUBG: Battlegrounds olarak değiştirildi. Oyunun resmi Twitter hesabının ismi de PUBG: Battlegrounds olarak değiştirildi. Genel olarak bakıldığında iki isim arasında hiçbir fark görünmese de yeniden markalama açısından atılan iyi bir adım olabilir.

PUBG evreninde yer alan çeşitli yeni video oyunları sayesinde evren sürekli olarak genişliyor. Her çıkan yeni oyun tıpkı diğer oyunlar gibi kısa sürede benimsenerek saatlerce oynanıyor. Bu da PUBG'nin başlı başına bir marka olmasını sağlıyor. Krafton'un karışıklık olmaması ve PUBG evrenindeki bütün video oyunlarının kolaylıkla ayırt edilebilmesini sağlamak için attığı adım oldukça mantıklı görünüyor.

Krafton, yeniden markalama altında her ne kadar doğru bir adım atmış olsa da PUBG'nin açılımı olan PlayerUnknown's Battlegrounds'un tamamını alıp Battlegrounds'u bir kez daha kullanması, oyunun yeni adının oyuncular arasında da bir hayli tartışılmasına neden oldu.

Krafton, K-Pop yıldızları Blackpink ile olan iş birliğini kutlamak için PUBG: Battlegrounds'u bir hafta boyunca hiçbir ücret ödenmeden oynanabilir hale getiriyor. PCGamesN'in haberine göre 10 Ağustos ila 16 Ağustos tarihlerinde oyunu oynamak için hiçbir şekilde ödeme yapmanıza gerek olmayacak.

Blackpink, 8 Ağustos'tan itibaren video oyununun hemen hemen her yerinde oyuncuların karşısına çıkacak. Bunun nasıl gerçekleşeceği hakkında fikir sahibi olmak için PUBG: Battlegrounds'un Twitter hesabından paylaşılan fragmanı izleyebilirsiniz.

Announcing the official collaboration of PUBG: BATTLEGROUNDS and @BLACKPINK! Jump into the game and check out the changes made to celebrate!



Disclaimer: Please note that the faces included in the video are not part of the BLACKPINK Collaboration Bundles in PUBG: BATTLEGROUNDS. pic.twitter.com/Bj1ew8zj4S