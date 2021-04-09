PUBG Sezon 11 Güncellemesi Bütün Platformlarda Yayınlandı: İşte Detaylar!

Battle Royale oyunu PUBG, zaman geçtikçe güncellenmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay içerisinde detayları paylaşılan PUBG Sezon 11 güncellemesi, bu hafta itibarıyla bütün platformlarda yayınlandı. Yani artık yeni sezon tam anlamıyla başlamış oldu. İşte detaylar!

Yeni sezon ile gelen yeniliklerin başında, dokuzuncu sezon ile eklenen ama kısa bir süre sonra kaldırılan Paramo haritası var. Bizi Güney Amerika bölgesine götürmüş olan üçe üç haritaya ek olarak, yeni dereceli sezon, acil kurtarma için Fulton Balonu, ustalık madalyaları ve PUBG ID gibi yenilikler de sunuyor.

PUBG Sezon 11 Yeniliklerinden Detaylar

PUBG Corporation tarafından verilen tüm detaylara göre, yeni sezon ile iki ay süre boyunca devam edecek olan yeni Dereceli Sezonlar olacak. Bu sezonlar artık Survivor Pass’ler ile eş olmayacağından dolayı, oyuncuların kazanacağı ödüller ile ilgili yeniden bir yeniden düzenleme de yapılmış oldu. Ayrıca haritalar genelindeki silahların belirme oranlarının da eSpor modu ile aynı seviye getirildiği söyleniyor.

On birinci sezonda güvenli bölgeye geçiş için yeni bir ulaşım aracı olan ve sadece Erangel, Miramar, Sanhok ve Vikendi haritalarında bulunan acil kurtarma Fulton Balonu da eklendi. Şişirildikten sonraki bir dakika içerisinde en fazla dört kişinin binebileceği bir uçak gelecek olup, oyuncular savaş alanına atlamaya karar verene kadar Beyaz Alan’ın merkezine doğru taşınacaklar. Her ne kadar fazlaca dikkat çekici olsa da, duruma göre Mavi Alan’dan kaçmak, başka bir takımın ateşi altındaki araziyi geçmek veya takım arkadaşlarınızla güvenli bir yerde yağmalama yapmak isterseniz, bu aracı kullanabiliyorsunuz.

Yeni sezonda ayrıca Ustalık Madalyası sistemi için de bir güncellemeye gidildi. Bu bağlamda, savaş alanındaki başarılarınız ile elde edebileceğiniz on yeni madalya olacak. Bu madalyalar normal ve Dereceli maçlarda kazanılabilecek olup, Arcade, Lab veya Özel maçlar genelinde yapacağınız hiçbir şey için madalya kazanamıyorsunuz.

Son olarak, Ustalık Madalyası sisteminin güncellenmesiyle bağlantılı olarak yenilenen PUBG ID kapsamında madalyalarınız ile diğer oyunculara caka satabiliyorsunuz. Ne var ki en fazla iki madalya ekleyebiliyorsunuz. Bunu da Özelleştirme sekmesine giderek PUBG ID kişiselleştirmesi ile yapabiliyorsunuz. Hiç yoktan iyidir. Sizce de öyle değil mi?

PUBG Corporation tarafından yayınlanan 11.1 versiyonu güncellemeyle ilgili yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.