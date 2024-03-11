PUBG’ye Yeni Güncellemeler Geliyor: Oyuncular Yeni Deneyimler Yaşayacak!

Önümüzdeki yıl boyunca PUBG, bir dizi yeni özellikle güncellenecek.

Altı yıl önce piyasaya sürülmüş olmasına rağmen Steam üzerinden PC'de hala en çok oynanan oyunlardan biri olan Battle Royale, birçok özellikle güncellenecek. Bu özelliklere yıkılabilir ortamlar, Unreal Engine 5'e geçiş ve kullanıcı tarafından oluşturulabilecek içerik örnek verilebilir.

Oyunun geliştirici Krafton aynı zamanda yeni iş birliklerine işaret etti. Eşleştirmelerde iyileştirmeler yapacağını ve artan hilelerin önleneceğine yönelik söz verdi.

PUBG'ye Gelecek Güncellemeler

Krafton, yıkılabilir ortamlar konusunda, oyuncuların binaların belli bölümlerini stratejik olarak yok edebileceklerini veya savunma bariyerleri inşa edebileceklerini belirtti. Bu da yeni saldırı rotalarını açabilme veya alanları güvence altına alabilme fırsatı yaratıyor. Yıkılabilir ortamların, oyunun strateji ve taktiklerine dinamik yeni bir katman ekleyeceği düşünülüyor.

Krafton ayrıca, kararlı bir ekosistem geliştirmek ve oyunculara daha geniş bir seçenek yelpazesi sunmak amacıyla her iki ayda bir oyun içi silah kullanımı güncellemeleri yapmayı planlıyor. Oyuncular, silahları resmi lansmanlarından önce Arcade'in Silah Kullanımı Laboratuvarları'nda test edebilecekler.

Krafton aynı zamanda, daha sakin bir oyun deneyimi için hayatta kalma odaklı öğeler ve modları geliştiriyor. Bu da geliştiricinin oyunun kitleyi genişletmeye istekli olduğunu gösteriyor. Unreal Engine 5'e geçiş, Krafton'un ifadesine göre, "heyecan verici bir yolculuğun başlangıcına'' işaret ediyor.

Kullanıcı tarafından oluşturulan içeriğin, PUBG'ye Fortnite havası kattığı düşünülüyor. Krafton’un farklı olarak eklediği nokta ise, "oyuncuların kendi içeriklerini oluşturmasına ve bu içerikle etkileşimde bulunmasına olanak tanımak ve canlı, yaratıcı odaklı bir ekosistem geliştirmek"tir.

PUBG'nin konsol ve PC sürümü, oyunun ilk yıllarındaki zirvesinden uzak olsa da, hâlâ son derece popüler. Hala Steam üzerinde yüz binlerce kişinin oynadığı bir oyun olarak varlığını sürdürüyor.