Samsung'dan Alo Desin Yeter Diyenlere Özel Ucuz Telefon Geliyor!

Samsung akıllı telefonlara çok fazla para ödemek istemeyen kullanıcılar için ideal bir model için mesai harcıyor. Söz konusu cihazın giriş segment özelliklerine sahip olması ve çok yakında piyasaya sürülmesi bekleniyor. İşte merak edilen detaylar!

Samsung'un Üzerinde Çalıştığı Ucuz Telefon Hangisi?

Güvenilir sektör kaynakları Samsung'un sunucularında Galaxy A08'e ait A085FXXU0AZF7 test yazılımını tespit etti. Bu gelişme markanın akıllı telefonla ilgili çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğinin bir göstergesi. Hatırlanacağı üzere geçen yıl piyasaya çıkan selefi Galaxy A07 de benzer süreçlerden geçmişti.

Galaxy A08 Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan şu ana dek Galaxy A08'in tanıtım tarihiyle ilgili bir açıklama gelmedi. Ancak bir önceki neslin geçtiğimiz yılın ağustos ayında tanıtıldığını söylemek mümkün. Bu tür modeller yıllık olarak yenilendiğinden yeni modelin de bu yılın ağustos ayında kullanıcıların beğenisine sunulmasını bekleyebiliriz.

Galaxy A08 Türkiye'de Satılacak mı?

Samsung ülkemizde çok aktif bir marka. Hatta şirket Galaxy A serisi altında Galaxy A07 4G, Galaxy A07 5G ve Galaxy A17 5G gibi modellerini satıyor. Bu nedenle Galaxy A08'in de tanıtıldıktan bir süre sonra Türkiye'de satışa çıkmaması için hiçbir neden yok. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy A08 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Galaxy A07 4G çeşitli e-ticaret platformlarında 8.238 TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor. Galaxy A08'in de bu doğrultuda 10.000 TL civarında bir başlangıç fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Fiyatından da anlaşılacağı üzere akıllı telefon teknik özellikleri itibariyla giriş segment hitap edecek.

Galaxy A08 Özellikleri Neler Olacak?

Şu anda akıllı telefonla ilgili detayların fazlasıyla sınırlı olduğunu belirtelim. Ancak şirket genellikle bu tür giriş segment modellerde devasa değişiklikler yapmayı sevmiyor. Bu nedenle Galaxy A08'in performans açısından Galaxy A07 4G'ye benzer bir deneyim sunması kuvvetle muhtemel.

Hatırlanacağı üzere Galaxy A07 4G'de 6,7 inçlik 90Hz yenileme hızlarını ve 720 x 1600 piksel çözünürlüğü destekleyen LCD bir ekran kullanılmıştı. Bu kapsamda 90Hz yenileme hızları giriş segment bir cihaz için oldukça yeterli. Yani menü geçişlerinde, oyunlarında ve web sayfası kaydırmalarında çok fazla bir sorun yaşamayacaksınız.

Benzer bir durum LCD paneli için de geçerli. Renkleri AMOLED paneller kadar canlı göstermese de günlük kullanımda çok fazla üzmeyecektir. Bununla birlikte cihazda 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen MediaTek Helio G99 işlemcisi tercih edilmişti. 7 nm veya daha eski yongalarda daha verimli çalışan bu donanım Delta Force gibi mobil oyunları 50 FPS seviyesinde çalıştırabiliyor. Yani akıcı bir şekilde oynatabiliyor.

Cihazda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksel selfie kamerası yer alıyordu. Batarya tarafında ise 25W hızlarını destekleyen 5.000 mAh'lik bir pil karşımıza çıkmıştı. Yani şu an için kesin olmasa da Galaxy A08'in de buna benzer bir performans sunmasını bekliyoruz.

Editörün Yorumu

Galaxy A08 akıllı telefonlara çok fazla para harcamak istemeyenler için çok ideal bir seçenek olacak gibi görünüyor. Şu anda cihazın hiçbir özelliğini bilmiyoruz. Fakat selefini göz önünde bulunduracak olursam düşük fiyatına rağmen performans açısından çok fazla üzmeyeceğini söyleyebilirim.