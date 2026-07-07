Bu Kulaklık, Aramaları Kaydedip Yazıya Dökebiliyor! Telefona Gerek Yok

Nothing, yeni bir kulaklık tanıttı. Cihaz, Nothing Ear (3a) olarak adlandırılıyor. Her ürününde olduğu gibi bu modelde de tasarım tarafına yoğunluk verilmiş durumda. Alışagelmiş o klasik tasarım stilini bu cihazda görmüyoruz. Ama onu diğer alternatiflerden ayıran tek unsur bu değil. Kulaklık, ses kaydı alma ve aramaları kaydetme dâhil birçok önemli özellikle geliyor.

Nothing Ear 3a'nın Özellikleri Neler?

Sürücü Teknolojisi: 12 mm dinamik sürücü

12 mm dinamik sürücü Ses Performansı: Önceki modele göre 5 dB daha güçlü bas çıkışı

Önceki modele göre 5 dB daha güçlü bas çıkışı Ses Kodekleri: LDAC desteği ve Hi-Res Audio Wireless sertifikası (24-bit / 96kHz)

LDAC desteği ve Hi-Res Audio Wireless sertifikası (24-bit / 96kHz) Aktif Gürültü Engelleme (ANC): 45 dB'e kadar engelleme

45 dB'e kadar engelleme Dahili Depolama: 32 MB

32 MB Audio Snapshot Özelliği: Her iki kulaklığa aynı anda basarak anlık ses kaydı alma desteği

Her iki kulaklığa aynı anda basarak anlık ses kaydı alma desteği Arama Kaydı Özelliği: Telefon gerekmeden tek bir hareketle 2 saate kadar arama ve toplantı kaydetme

Telefon gerekmeden tek bir hareketle 2 saate kadar arama ve toplantı kaydetme Pil Ömrü (Kulaklıklar): ANC kapalıyken 10 saat, ANC açıkken 6 saat

ANC kapalıyken 10 saat, ANC açıkken 6 saat Pil Ömrü (Şarj Kutusuyla): ANC kapalıyken 42 saat, ANC açıkken 25 saat

ANC kapalıyken 42 saat, ANC açıkken 25 saat Hızlı Şarj: 5 dakikalık şarj ile 1 saat çalma süresi

5 dakikalık şarj ile 1 saat çalma süresi Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, sarı ve pembe

Nothing Ear 3a'nın Şarjı Ne Kadar Süre Gidiyor?

Nothing Ear (3a), aktif gürültü engelleme özelliğinin etkin mi yoksa devre dışı mı olduğuna bağlı olarak farklı pil ömrü sunuyor. Gürültü engelleme yokken tek şarjla kulaklık başına 10 saat kullanım süresi elde ediyorsunuz. Şarj kutusu da dahil edildiğinde toplam süre 42 saate kadar ulaşıyor.

Gürültüyü engellemek için ANC özelliğini etkinleştirdiğinizde kulaklık başında elde ettiğiniz kullanım süresi 6 saate düşerken kutuyla birlikte bu süre toplamda 25 saat oluyor. Sadece 5 dakika şarj ederek 1 saatlik müzik dinleme olanağına sahip oluyorsunuz. Özellikle gürültü engelleme özelliğini çok kullanan biri olmayan, tüm gününü dışarıda geçirenler için oldukça yeterli olduğu söylenebilir.

Nothing Ear 3a'nın Hangi Gürültüleri Engelliyor?

Cihaz, 45 dB'e kadar aktif gürültü engelleme desteği sunuyor. 400Hz ile 2000Hz arasındaki frekanslarda etkili olduğu belirtildi. Paylaşılan bilgilere göre kulaklık özellikle ofis ve kafe tarzı ortamlardaki kalabalık uğultularını, toplu taşıma araçlarındaki gürültüleri ve klima uğultusu gibi sabit sesleri engellemekte etkili performans sergiliyor.

Nothing Ear 3a'nın Diğer Öne Çıkan Özellikleri Neler?

Kulaklık, Audio Snapshot adı verilen bir ses kaydı özelliği ile geliyor. Nothing, yeni kulaklıkta seride bir ilk olarak 32 MB depolama alanı sunuyor. Her iki kulaklığa da aynı anda basarak başlatılan ses kaydı özelliği, kulaklığa basılmadan hemen öncesi ve sonrasındaki sesleri kaydediyor.

Nothing X uygulaması ile senkronize edildiğinde bu ses kayıtları dinlenip düzenlenebiliyor. Ayrıca bunları yazıya da dökebiliyorsunuz. Buna ek olarak dileyen kullanıcılar, telefona hiç dokunmadan arama kaydı da başlatabiliyor. Sadece bir hareketle 2 saate kadar sesli görüşmeleri kaydedebiliyor. Nothing X uygulamasında bunları da metne dökebiliyorsunuz.

Nothing Ear 3a'nın Fiyatı Ne Kadar?

Nothing Ear (3a) için 99 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 5 bin 305 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergiler ve diğer maliyetlerle beraber 9 bin TL'yi bulabilir. Konu ile ilgili resmî açıklamada bulunulmadığını, cihazın farklı fiyat etiketiyle satılabileceğini belirtelim.

Nothing Ear 3a Türkiye'de Satılacak mı?

Nothing'in şu an Türkiye'de birçok kulaklık modeli satılıyor. Bunlara örnek olarak Nothing CMF Buds 2a, Nothing Ear, Nothing Headphone (1) ve Nothing Ear Open'ı gösterebiliriz. Bunları göz önünde bulunduracak olursak yeni kulaklık modelinin de Türkiye'deki kullanıcılarla buluşma ihtimali olduğunu söyleyebiliriz. Yine de konuya ilişkin açıklama olmadığını, planların değişebileceğini unutmamak gerek.

Editörün Yorumu

Bildiğiniz üzere Nothing gerek akıllı telefon gerek kulaklık modellerinde sıra dışı tasarımları ile öne çıkan bir marka. Nothing Ear 3a'ya baktığımda yine bu tasarım stilinden sapmadığını görüyorum. Yine o aşina olduğumuzun dışında bir görünüme sahip ürün var. Ama bu kez tasarımdan ziyade özelliklerine daha çok odaklanmamı sağladı.

Cihaz, günlük yaşamı çok kolaylaştıracak özelliklerle donatılmış durumda. Ses kaydı alma ve aramaları kaydetme, bunları yazıya dökme gibi özellikler sayesinde sesli notlara daha sonra dönüp hızlıca bakış atma olanağı tanıyor. Ayrıca aramalar için karşı tarafa bildirim göndererek gizliliğin korunmasını sağladığı belirtiliyor. Öte yandan gürültüleri önemli ölçüde bastırarak dışarıda kullanıma uygun hâle geliyor. Pil ömrü de ideal seviyede. Açıkçası bu avantajları sayesinde Nothing'in Ear (3a) ile ciddi bir satış başarısı yakalayacağını düşünüyorum.