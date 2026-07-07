Nothing Oyunları Akıcı Bir Şekilde Oynatabilen Telefonunu Tanıttı! AMOLED Ekranı Var

Nothing kısa bir süre önce orta segmente hitap eden Phone (4b) modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Akıllı telefon, 120Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekran, Snapdragon 6 Gen 4 işlemci, 8 GB RAM ve 5.200 mAh gibi özelliklerle karşımıza çıkıyor. İşte Nothing Phone (4b) özellikleri ve fiyatı!

Nothing Phone (4b) Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.77 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2344 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Türü: AMOLED

İşlemci: Snapdragon 6 Gen 4

RAM: 8GB

Depolama: 128GB ve 256GB

Ön kamera: 16MP

Arka kamera: 50MP ve 8MP

Batarya: 5200 mAh

Şarj Hızı: 33W

Su ve toz direnci: IP64

Nothing Phone (4b) Ekran Özellikleri Neler?

Nothing Phone (4b), 6,77 inç boyutlarında, 120Hz yenileme hızlarını ve 1080 x 2344 piksel çözünürlüğü destekleyen AMOLED bir ekranla geliyor. Kullanıcılar 120Hz tazeleme hızları sayesinde 90Hz kıyasla menü geçişlerinde, oyunlarda ve web sayfası kaydırmalarında daha akıcı bir ekran deneyimi elde edebilecek. Ek olarak AMOLED paneli de renk canlılığı konusunda LCD'ye göre daha avantajlı diyebiliriz.

Nothing Phone (4b) İşlemcisi Ne?

Akıllı telefonda Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 4 işlemcisi mevcut. Bu yonganın üretim teknolojisi 4 nm. Bu da 5 nm veya daha eski donanımlardan daha verimli ve daha yüksek performansta çalıştığı anlamına geliyor. Ek olarak Realme 14 gibi modellerde kullanıldığını da belirtelim.

İşlemcinin oyunlardaki performansı da üzmeyecek. Zira bu yongadan güç alan telefonlarla yapılan testlere baktığımızda PUBG Mobile'ı 71 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'i 116 FPS ve Call of Duty Mobile'ı ise 87 FPS seviyesinde çalıştırabildiğini görebiliyoruz. Yani oyun perfomansında en ufak bir sorun yaşamayacaksınız.

Nothing Phone (4b) Kamera Özellikleri Neler?

Akıllı telefonda 50 megapiksel ana ve 8 megapiksellik ultra geniş açı sensörlerinden oluşan çift kamera kurulumu bulunuyor. Ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay dahil edebiliyorsunuz. Önde ise 16 megapiksellik bir selfie kamerasına yer veriliyor.

Nothing Phone (4b) Batarya Özellikleri Neler?

Cihazda 33W hızlarında şarj olabilen 5.200 mAh'lik bir batarya mevcut. Bu pil kapasitesi global versiyonlar için geçerli. Zira şirketin açıklamasına göre Hindistan'da satılacak modellerde 6.000 mAh'lik bir batarya mevcut olacak. Yani telefon globale daha düşük bir pille gelecek diyebiliriz.

Nothing Phone (4b) Fiyatı Ne Kadar ve Türkiye'de Satılacak mı?

Nothing Phone (4b)'nin 8 GB RAM + 128 GB ve 8 GB RAM + 256 GB dahili depolama opsiyonlarıyla satılacağını belirtelim. Cihaz için belirlenen fiyat etiketi ise sırasıyla 34.999 rupi (17.280 TL) ve 38.999 rupi (19.255 TL). Bunlara Türkiye'de uygulana vergileri de dahil ettiğimizde sırasıyla 35.105 TL ve 39.120 TL'ye karşılık geliyor.

Şirketin ülkemizde CMF Phone 1, Nothing Phone 3a, Nothing Phone 1, Nothing Phone 3a Pro ve Nothing Phone 4a gibi modelleri satıldığından Nothing Phone 4b'nin de çok yakında Türkiye'de satışa çıkmasını bekliyoruz. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Nothing Phone (4b)'nin özellikleri beni memnun etti. Bence bir akıllı teelfonda en önemli özellik işlemci. Yeni model de güç aldığın yonga setiyle kullanıcıları üzmüyor diyebilirim. Bu kapsamda oyunları akıcı bir şekilde oynayabilme imkanınız var. Diğer özellikleri de yeterli diye düşünüyorum.