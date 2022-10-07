Quake 1'e RTX Geliyor!

FPS janrasının en önemli oyunlarından Quake 1, onlarca farklı oyuna rol model olmuş bir yapım olarak biliyor. İlk defa 1996 yılında piyasaya sürülen oyun, nostaljiseverler tarafından hala oynanıyor. Hayranlardan biri olan Quake 1 sevdalısı bir mod yapımcısı, oyun için RTX modu geliştirdi. Eski grafiklere sahip FPS oyununu modernleştiren mod, kısa sürede olumlu tepkiler aldı.

Sultim Tsyrendashiev tarafından geliştirilen mod, şu an herkes tarafından erişilebiliyor. Modu oyuna dair bir diğer yenileme çalışması olan vkQuake kapsamında yapan Sultim, daha önceden yaptığı birçok mod çalışmasıyla tanınıyor. Hem ışıklandırma hem de grafiklerin eski oyuna kıyasla arşa çıktığı Quake RTX modu, ücretsiz olarak kullanılabiliyor.

İşte Karşınızda RTX Quake 1!

Quake 1 RTX modu için mod yapımcısının GitHub sitesini ziyaret etmeniz yeterli. Eğer Steam'de Quake sahibiyseniz buraya tıklayarak dosyayı indirmeniz ve adımları takip etmeniz yeterli. Steam dışında Quake sahibi olanların satıcının belirlediği diğer adımları takip etmesi gerekiyor.

Quake 1 RTX en az RTX 2060 ekran kartınız olması lazım. Bunun dışında DLSS 2.0'ın da kurulması önemli. Klasik oyunun hem ışıklandırma hem de grafikler açısından çok daha kaliteli bir versiyonu ile nostaljiyi derinlerinize kadar yaşamak istiyosanız Quake RTX modunu denemeyi unutmayın! Quake RTX modu hem 1996 yapımı orijinal oyun hem de 2021 yapımı Remastered versiyonununda çalışıyor.