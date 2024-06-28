Qualcomm Müjdeyi Verdi: Android Telefonlar, Güncelleme Konusunda iPhone'lar ile Yarışacak

Android cihazlar son iki yılda oldukça heyecan verici bir değişime uğradı. Kullanıcıların cihazlarını artık daha uzun süre güncel ve işlevsel kullanabileceği bir gelişme yaşandı.

Samsung ve Google gibi önde gelen üreticiler, amiral gemisi cihazlar için yedi yıla kadar yazılım güncellemesi getireceklerini açıkladı.

Android Yazılım Güncellemesi Ne Zaman Gelecek?

Qualcomm'un Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Patrick, Android güncellemelerinin karmaşık ve maliyetli olduğundan üreticiler için yük olduğunu ifade etti. Ancak şirketin bu sorunu çözmek için çalışmalar yürüttüğünü ve güncellemeleri basitleştirmeyi amaçladığını söyledi.

Qualcomm Kıdemli Başkan Yardımcısı Chris Patrick, Android güncelleme gecikmelerinin sorumluluğunu tek başına üstlenmese de, bu sorunu çözmek için Google ve üreticilerle birlikte çalıştıklarını açıkladı.

Patrick, Qualcomm'un güncellemeleri hızlandırmaya ve Android sisteminin daha güncel bir yazılım temelinde çalışmasını sağlamaya yönelik geliştirmeleri içeren duyuruları yılın sonlarında yapacağını da belirtti.

Qualcomm'un Android güncellemelerini basitleştirme ve hızlandırma çabaları, sadece kullanıcı deneyimini geliştirmekle kalmayacak, aynı zamanda Android cihazların yazılım ömrünü de önemli ölçüde artıracak görünüyor.