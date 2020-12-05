Qualcomm: Apple Silicon Yongası Bizden Kopyalandı

Qualcomm, Apple Silicon ile kopyalandığını düşünüyor. Qualcomm'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Alex Katouzian'ın açıklamasına göre MacBook'lardaki Apple Silicon stratejisi tamamen Qualcomm'a ait.

Geçtiğimiz dönemde gerçekleşen One More Thing etkinliğiyle duyurulan yeni nesil Apple MacBook modelleri Qualcomm cephesinde bazı eleştirilere yol açmış gibi gözüküyor. Qualcomm'un Kıdemli Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Alex Katouzian'a göre Apple Silicon stratejisi tamamen Qualcomm'dan kopyalandı.

Qualcomm, Apple Silicon ile kopyalandığını düşünüyor

"Apple'ın şu anda yaptığı şey, Qualcomm'un birkaç yıldır ısrar ettiği bir stratejiyi taklit etmek üzerine kurulu" diyerek teknoloji devi Apple'ı taşlayan Qualcomm, yine de bunun sorun olmadığını ve taklitin en iyi övgü olduğunu söylüyor.

"Bugünlerde dizüstü bilgisayarlar gerçekten mobile doğru ilerliyor. Kamera, ses ve pil ömrü çok önemlidir. Kullanıcıların isteklerini karşılamak gerekiyor. Taşınabilirlik, incelik, paylaşım gibi mobil pazarın tüm bu özellikleri bilgisayara taşınıyor.

Apple M1 ile yapılan stratejilerin ne olduğuna bakın. Ürün satış konuşmaları, son iki veya üç yıldır söylediklerimizin neredeyse bir kopyası. Neredeyse tamamen aynı, bir yonga seti üretiyorsunuz ve arkasında ne olduğuna bakmanız gerekmiyor."

Genel Müdür Katouzian ayrıca Microsoft ve Qualcomm arasındaki işbirliğine de değindi. Microsoft'un ARM yongalarına bu kadar bağlı kalmasının Qualcomm'un uzun vadedeki stratejisinden kaynaklandığını söyleyen Katouzian, “Kendimizi tamamen bu pazara adadık. Sanırım Microsoft da bundan emin olmak için kendini bize adadı. 2 trilyon dolarlık bir şirketle aynı fikirde olmak bizim için de tatmin edici" diyor.

Qualcomm'un yeni Snapdragon 888 yonga seti

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen lansman kapsamında yeni amiral gemisi yongası Snapdragon 888'i duyuran Qualcomm, kamera ve yapay zeka teknolojilerinde ön plana çıktıklarını düşünüyor. "5G dahil, üçüncü nesil bir modemimiz var. TDD ve FDD arasında mmWave ve Sub-6 arasında çok sayıda farklı taşıyıcıya sahibiz" diyerek 5G teknolojisine destek sağlayabileceklerini dile getiriyor.