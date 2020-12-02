Snapdragon 888 5G Tanıtıldı: Yapay Zeka ve Kamerada Yeni Dönem

Geçtiğimiz saatlerde gerçekleştirilen Snapdragon Teknoloji Zirvesi 2020'nin ilk günü dahilinde Snapdragon 888 5G tanıtıldı. İşte 2021 model Android amiral gemisi modellere güç verecek Snapdragon 888 5G özellikleri.

Qualcomm, Snapdragon Teknoloji Zirvesi 2020 kapsamında Snapdragon 888 5G mobil platformunu duyurdu. Geçen yılki Snapdragon 865 SoC'nin üst modeli olacak yeni Snapdragon 888 5G çipi, hem mmWave hem de alt-6 ağlar için uyumluluk sağlayan üçüncü nesil Snapdragon X60 5G modemle birlikte geliyor.

Snapdragon 888 5G tanıtıldı: Snapdragon 888 5G özellikleri

Snapdragon 888 çipinde, Snapdragon 865'e göre önemli bir yükseltme olarak yepyeni bir yapay zeka algoritması yer alıyor. Tamamen yeniden tasarlanmış Qualcomm Hexagon işlemci, altıncı nesil Qualcomm AI Engine deneyimine sahip olacak.

ABD merkezli teknoloji şirketi, önceki nesle kıyasla yeni mobil platformun yapay zeka işlemede gelişmiş performans ve güç verimliliği sağlayacağını da iddia ediyor. (saniyede 26 tera işlem (TOPS) hızında olacak.) Snapdragon 888 aynı zamanda Qualcomm Adreno GPU performansındaki en önemli yükseltmeye sahip olacak, ancak ne tür iyileştirmelerin geleceğine dair ayrıntılar henüz açıklanmadı.

Qualcomm ayrıca güncellenmiş ISP sayesinde (yüzde 35'e kadar daha hızlı) 12 megapiksel çözünürlükte saniyede 120 fotoğraf çekebilme yeteneğini ön plana çıkarıyor. Snapdragon 888 yongasının şimdiye kadarki en hızlı fotoğrafçılık deneyimini yaşatacağını aktaran şirket, 2,7 gigapikselde fotoğraf çekebileceğini dile getirdi.

Qualcomm, daha geniş 5G uyumluluğunu sağlamak için Snapdragon 888 SoC üzerinde üçüncü nesil Snapdragon X60 5G modem-RF sistemine yer veriyor. Yeni yerleşik modem; 5G toplama, global çoklu SIM, bağımsız ve bağımsız olmayan (SA ve NSA) ağ ve dinamik spektrum paylaşımını destekliyor.

Snapdragon 888 5G'ye sahip olacak ilk telefon

Dünya çapındaki pek çok Android üreticisinin Snapdragon 888 5G yonga setini cihazlarında kullanması bekleniyor. Ancak Xiaomi kurucu ortağı ve CEO'su Lei Jun, Snapdragon Teknoloji Zirvesi 2020'nin açılış konuşmasında Xiaomi Mi 11'in Snapdragon 888 ile gelen ilk cihazlardan biri olacağını doğruladı.

Tüm bunların haricinde Snapdragon 888 yonga setinin detaylı özellikleri Çarşamba günü 2. gün oturumda açıklanacak, tüm detaylar için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın!