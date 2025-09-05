Qualcomm ve BMW Otonom Sürüş İçin Güçlerini Birleştirdi!

Qualcomm denildiğinde birçok kişinin aklına yüksek performanslı akıllı telefon işlemcileri geliyor olsa da, birçok farklı sektör için çözümler üreten markanın en önemli portföylerinden birisi de otomotiv endüstrisi. Otomobil üreticileri için eğlence, sürücü destek ve telematik sistemleri sağlayan Qualcomm, şimdi de BMW ile iş birliği yaparak eller serbest sürüş ve daha gelişmiş otonom özellikleri daha fazla araca getirmeyi planlıyor.

İki firma tarafından ortak geliştirilen yeni yazılım sistemi, Qualcomm’un Snapdragon Ride yonga seti üzerine inşa edildi ve en yüksek güvenlik standartlarını karşılamak üzere tasarlandığı belirtiliyor. Qualcomm, Avrupa Birliği’nin Yeni Araç Değerlendirme Programı’nda (NCAP) Seviye 2 Plus sistemler için belirlenen standartları referans alıyor.

BMW, Qualcomm Snapdragon Ride Pilot'u Yeni iX3'te Tanıttı

Bu tür sistemler Tesla’nın Full Self-Driving’i, GM’in Super Cruise’u ve Ford’un BlueCruise’u ile benzerlik gösteriyor. Onaylı yollarda sürücünün ellerini direksiyondan ve ayaklarını pedallardan çekmesine izin veriyor. (Farklı markaların bu özelliğin hangi koşullarda ve ne kadar süreyle kullanılabileceğine dair farklı kuralları bulunuyor.)

Qualcomm Snapdragon Ride Pilot adlı bu sistem, Münih otomobil fuarında BMW iX3 ile sahneye çıktı. Bu araç Alman üreticinin yeni nesil “Neue Klasse” elektrikli araçlarından ilki olma özelliğini taşıyor.

Qualcomm, sistemin 60’tan fazla ülkede onaylandığını, 2026 yılına kadar 100’den fazla ülkede kullanılabilir hale gelmesinin planlandığını açıkladı.

Tabii bu sistem yani Snapdragon Ride Pilot, BMW ile sınırlı kalmayacak. Tüm otomobil üreticilerine ve birincil tedarikçilere sunulacak. Çoğu eller serbest sistem, konfor odaklı bir özellik olarak pazarlanırken, Qualcomm yeni sürücü destek özelliklerinin güvenliği de artırabileceğini savunuyor.

Diğer yandan yollarda kısmi otonom araçların sayısının artmasıyla birlikte güvenlik araştırmacılarının dikkat dağınıklığı ve bu sistemlerin kazalara yol açma potansiyeli konusunda endişeleri de büyüyor. Güçlü kanıtlar, hangi şirketin geliştirdiği fark etmeksizin çoğu sürücü destek sisteminin insan sürüşünden daha az güvenli olduğunu gösteriyor.

Sürücüler, kısa süreli kullanımın ardından bile araçlarını bu sistemlere bırakmaya fazla güveniyor. Ancak kontrolü geri almaları gerektiğinde, verdikleri tepki süresi güvenli kabul edilen sürenin altında kalıyor.