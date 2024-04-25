İşlemci Dünyası Karışacak: Qualcomm Hile Mi Yapıyor?

Qualcomm kısa süre sonra dizüstü bilgisayarlarda göreceğimiz Snapdragon X Elite işlemcisi hakkında etkileyici rakamlar paylaştı. Qualcomm'un basına sunduğu verilere göre bu işlemciden güç alan Windows ARM bilgisayarlar, hem Intel hem de Apple M serisi işlemcileri geride bırakıyor.

SemiAccurate'e göre Qualcomm, Snapdragon X Elite ve X Plus işlemcileri için paylaştığı performans verilerinde hile yapıyor. Bu iddianın ortaya çıkmasındaki ana neden, Qualcomm'un bu testlerin medya veya bağımsız kuruluşlar tarafından yapılmasına izin vermemesi.

Snapdragon X Elite İşlemciler Performans Fiyaskosu İle Gündemde!

Yani bu işlemcilerden güç alan demo ürünlerin bir kara kutudan farkı yok. Daha da kötüsü, üreticilere yakın kaynaklara göre Qualcomm'un üreticilere gönderdiği ilk numunelerin sunduğu performans rakamları Qualcomm'un iddia ettiğinin yüzde 50'si kadar bile değil.

Qualcomm mühendisleri performans fiyaskosunun Windows-on-Arm'ın zayıf optimizasyonu ve cihazların zayıf soğutulması nedeniyle yaşandığını iddia ederken, üreticiler soğutmayı geliştirdikleri halde değişim yaşanmadığını söylüyor.

Yeni çipleri kullanan dizüstü bilgisayarlar Haziran ayında piyasaya sürülecek. Qualcomm'un bu sessizliğini ne zaman bozacağı ve eğer işlemcilerin performansı gerçekten bu kadar düşükse işin işinden nasıl çıkacağı büyük bir merak konusu.

Teknoloji gündemini uzun yıllardır takip ediyorsanız, 2024 yılında hem HTC hem de Samsung'un aralarında HTC One M8'in de bulunduğu bazı telefonların performans testlerindeki puanlarını yapay olarak yükselttiğini itiraf ettiğini hatırlarsınız.

Samsung'un o dönemde Galaxy Note 3 için yaptığı savunma "Yüksek performans gerektiren işlemlerde CPU/GPU frekanslarını maksimuma çıkarıyoruz" şeklinde olmuştu.