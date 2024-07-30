Telefonların Yeni İşlemcisi: Snapdragon 4s Gen 2 Duyuruldu!

Qualcomm, Hindistan'da düzenlediği etkinlikte 4 nn fabrikasyon süreci ile üretilen yeni işlemcisi Snapdragon 4s Gen 2 (SM4635) ile karşımıza çıktı. Bu geçen yıl piyasaya sürülen Snapdragon 4 Gen 2'nin yerini alacak olan bir işlemci değil. Bütçe dostu akıllı telefonlara güç verecek ve Hindistan'da piyasaya sürülecek telefonlarda sıkça göreceğiz.

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 Özellikleri

5G desteği bulunan Snapdragon 4s Gen 2: 2 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A78 ve 1,8 GHz hızında çalışan 6 adet Crotex-A55 çekirdeğine ev sahipliği yapıyor. Snapdragon 4 Gen 2 ile kıyasladığımızda çalışma frekansının 200 MHz düşürüldüğünü görüyoruz.

- 4 nm fabrikasyon süreci

- 2x Cortex-A78 @ 2.0GHz + 6x Cortex-A55 @ 1.8GHz

- 1 Gbps indirme hızı sunabilen 5G modem

- USB 3.2 Gen 1 ve Quick Charge 4+ desteği

- LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama

- Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 (aptX)

Henüz detayları açıklanmayan bir Adreno grafik birimine sahip olan işlemci, LPDDR4x RAM ve UFS 3.1 depolama desteği sunuyor. İşlemci içerisindeki 5G modem, 1 Gbps indirme hızı sunabiliyor olsa da bu Snapdragon 4 Gen 2'deki modeme kıyasla daha düşük performanslı.

Ekran tarafında Full HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı desteği bulunan işlemci, 84 Megapiksel çözünürlüğe kadar ana kamerayı destekliyor. Kablosuz bağlantı tarafında da Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 desteği bulunuyor. Tüm bu özellikler işlemcinin uygun fiyatlı telefonlar için piyasaya sürüldüğünü gözler önüne seriyor.

Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2 işlemciden güç alan ilk telefon Xiaomi tarafından ilerleyen haftalarda piyasaya sürülecek.