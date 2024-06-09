Orta Segment Şahlanacak: Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 Tanıtıldı

Mobil işlemci denince akla ilk gelen markalardan olan Qualcomm, orta segment cihazlara hayat verecek Snapdragon 6s Gen 3'ü sessiz sedasız tanıttı. Yeni yonga seti bünyesinde barındırdığı özelliklerle kullanıcı deneyimini büyük ölçüde artırmaya odaklanıyor.

Qualcomm tarafından resmi bir açıklama yapılmasa da sektör kaynaklarına göre yeni yonga seti mevcutta birçok cihaza güç veren Snapdragon 695'in yeniden markalanmış sürümü. İşte Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 özellikleri!

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 Özellikleri

Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3 yongası 6 nm fabrikasyon süreciyle üretildi. 2+6 konfigürasyonuyla gelen sekiz çekirdekli işlemcinin bünyesinde 2,3 GHz'e kadar saat hızına sahip iki Cortex A78 ve 2,0 GHz'e kadar çalışan altı Cortex-A55 çekirdekleri mevcut.

İşlemcinin grafik tarafında Adreno 619 bulunuyor. Bu GPU'nun H.264 (AVC), H.65 (HEVC), VP8 ve VP9 oynatmayı desteklediğini belirtelim. Bunun yanında yonga seti 2133 MHz'e kadar LPDDR4x bellek, UFS 2.2 depolama ve daha hızlı şarj için Quick Charge 4+ desteğine de sahip.

Yonga seti 108 Megapiksel fotoğraf çekimini destekliyor. 32 Megapiksel tek kamera, 25 Megapiksel + 13 Megapiksel çift veya 13 Megapiksel üçlü kamera kurulumunu da destekliyor. Öte yandan, 60 fps'de 1080p video çekimi ve 120 fps'ye kadar 720p ağır çekim video çekimi yapabiliyor.

Özellik Detaylar İşlemci 2+6 çekirdek kümesi, sekiz çekirdekli, maksimum 2.3 GHz saat hızı CPU 2,3 GHz'e kadar saat hızına sahip iki Cortex A78 ve 2,0 GHz'e kadar çalışan altı Cortex-A55 çekirdekleri GPU Adreno 619 Ekran 120Hz'de FHD+ (1080 x 2520) destekler Kamera 108MP fotoğraf, 32MP tek kamera, 25MP + 13MP çift kamera, 13MP üçlü kamera, 1080p 60fps video, 720p 120fps ağır çekim video Görüntü İşleme Qualcomm Spectra üçlü ISP Ses 384 kHz/32 bit Hi-fi ses Hücresel Bağlantı Snapdragon X51 5G Modem-RF Sistemi, 2.5 Gbps maksimum indirme hızı, CBRS, HSPA, 6 GHz altı, TDD, WCDMA, FDD, SA, NSA, TD-SCDMA, 5G mmWave, CDMA 1x, EV-DO, 5G NR, LTE, GSM/EDGE desteği WiFi ve Bluetooth Qualcomm FastConnect 6200 Sistemi, WiFi 4, WiFi 5, Bluetooth 5.2, Qualcomm TrueWireless Bellek ve Depolama LPDDR4x bellek (2133 MHz'e kadar), UFS 2.2 depolama Hızlı Şarj Quick Charge 4+ teknolojisi

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