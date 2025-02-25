Qualcomm Müjdeyi Verdi! Cihazınız Bundan Böyle Onlara Emanet Olacak

Android telefon üreticileri, son dönemde yazılım desteğini uzatma konusunda önemli adımlar atıyor. Google ve Samsung'tan sonra Qualcomm da iş birliği halinde olduğu Google ile birlikte Android üreticilerine tam sekiz yıllık bir güvenlik ve işletim sistemi desteği vereceğini duyurdu.

Tabii öncelik Snapdragon 8 Elite yonga setine sahip, Android 15 işletim sistemiyle çalışan cihazların olacak. Sonraki kademede diğer cihazlara da aynı destek sağlanacak ama bunun ne zaman olacağına dair bir bilgi yok.

Genişletilmiş Güncellemeler de Geliyor

Üstelik bu uzun vadeli güncelleme desteği yalnızca amiral gemisi telefonlarla sınırlı kalmayacak. Qualcomm, yıl içinde piyasaya sürülecek Snapdragon 8 ve 7 serisi işlemcilerle çalışan cihazların da sekiz yıl boyunca yazılım desteği alacağını duyurdu. Bu sayede Android kullanıcıları telefonlarını uzun yıllar boyunca güncel ve güvenli bir şekilde kullanabilecek.

Bu genişletilmiş destek kapsamında yalnızca işletim sistemi güncellemeleri değil, Android Common Kernel (ACK) güncellemeleri de sağlanacak.

Android işletim sisteminin temel yapısını oluşturan bu çekirdek güncellemeleri, sekiz yıl boyunca güvenlik açıklarını kapatmaya yardımcı olacak ve cihazların daha stabil çalışmasını sağlayacak.

Her Cihaz 8 Sene Güncelleme Alacak Mı?

Google Android Platform Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Seang Chau konuyu şöyle yorumladı:

Qualcomm’un bu hamlesi, Android ekosisteminde cihaz ömrünü uzatmak adına çok önemli bir adım. Bu iş birliği sayesinde üreticiler, telefonlarını çok daha uzun süre güncel tutabilecek ve kullanıcılara daha güvenli bir deneyim sunabilecek.

Ama burada dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Qualcomm’un sağladığı bu sekiz yıllık güncelleme desteği her Android cihazında bulunmayabilir. İş biraz üreticilere kalıyor. Üreticiler hangi modellerin 8 yıllık yazılım desteği alacağına kendileri karar verecek. Yani cihazlarda Snapdragon 8 Elite işlemcisi olsa bile yıllar boyunca güncelleme alabileceksiniz diye bir durum söz konusu olmayacak.

Üreticiler sizce bu fırsatı nasıl değerlendirecek? Yorumlarda buluşalım.