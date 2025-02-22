Samsung, One UI 7 Güncellemesi Geldi Ama Beklenen Değil...

Samsung, One UI 7 beta sürecinde tempoyu artırdı ve daha birkaç gün önce yayınladığı Beta 4 güncellemesinin ardından şimdi de Beta 5'i dağıtmaya başladı. Kullanıcılar, Android 15 tabanlı bu yeni arayüzün kararlı sürümünü dört gözle bekliyordu. Ancak şirketin henüz beta programını diğer Galaxy cihazlarına genişletmediği görülüyor.

One UI 7 beta programı ilk olarak Aralık 2024'te başlamıştı. Bu beta sürümü beklenenden daha erken yayınlanmasıyla dikkat çekmişti. Bu kez şirketin alışılmış programından daha geç çıktı. Üçüncü beta güncellemesi Ocak ayının başlarında yayınlanmış, ardından dördüncü beta için bir aydan fazla beklenmişti.

Ancak Beta 5'in bu kadar hızlı gelmesi şaşırtıcı oldu. Görünen o ki Samsung, kullanıcıların şikayetlerini ciddiye almış ve çalışmalarını hızlandırmış.

One UI 7.0 Beta 5 Neler Sunuyor?

Geçtiğimiz günlerde Samsung forumlarında yapılan bir yorum, One UI 7 beta sürecinin sona erdiği yönünde spekülasyonlara yol açmıştı. Şimdi Beta 5'in çıkışıyla işler değişti.

Samsung ile ilgili sızıntılarıyla tanınan Jeff Springer ve SamMobile tarafından tespit edilen bu yeni güncelleme, önceki betalara kıyasla daha küçük boyutlu. Sadece 436.20 MB büyüklüğündeki Beta 5 uzun bir değişiklik listesi sunmuyor.

Güncellemenin VVM çökme sorununu giderdiği belirtiliyor. Burada muhtemelen Görsel Sesli Mesaj ile ilgili bir hata düzeltilmiş olabilir.

Son gelen dedikodulara göre Samsung, en az bir beta güncellemesi daha yayınlamayı planlıyor ve kararlı sürümün çıkışı Nisan ayını bulabilir.