Qualcomm'un Galaxy S25 Serisinde Kullanılacak Yeni İşlemcisi Snapdragon 8 Elite, Performans Testinde Apple A18 Pro'ya Fark Attı!

Dünyanın önde gelen mobil işlemci üreticilerinden Qualcomm'un yakında çıkış yapacak yeni işlemcisi hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Snapdragon 8 Elite adı altında piyasaya sürülecek yeni yonga seti, AnTuTu'nun performans testlerinde adeta tozu dumana kattı! Detaylar haberde.

Yeni Qualcomm Snapdragon 8 Elite AnTuTu Testinde Rekor Kırdı!

Qualcomm'un daha öncesinde Snapdragon 8 Gen 4 olarak adlandırdığımız yeni işlemcisi, çıkışına sadece bir kaç gün kala AnTuTu platformunun performans testlerinde görüntülendi. Samsung Galaxy S25 modelleri başta olmak üzere pek çok Android tabanlı amiral gemisine güç verecek yeni Snapdragon 8 Elite , Realme GT7 Pro cihazı içerisinde girdiği testte rekor kırdı.

AnTuTu'ya göre yeni Snapdragon 8 Elite, performans testlerinden 3.025.991 puanlık rekor bir sonuç elde etti. İşlemci aldığı bu sonuçla 1.651.728 puan alabilen Apple A18 Pro işlemcisini neredeyse ikiye katladı. Yeni yonga setinin bir diğer rakibi MediaTek Dimensity 9400'ün aynı testte 2.880.558 puanda kaldığını belirtelim.

Önümüzdeki Pazartesi günü Qualcomm tarafından resmi olarak tanıtılması beklenen yeni Snapdragon 8 Elite'in iki farklı versiyon ile piyasaya sürüleceği söyleniyor. 4,09 GHz hıza kadar çıkabilen iki performans çekirdeği ve 2,78 GHz hızında çalışan altı çekirdekten oluşan ana modelin yanında, performans çekirdekleri 4,32 GHz'e kadar çıkabilen bir versiyonun daha telefonlara güç vereceği söyleniyor. İddialara göre, her iki versiyonda da Adreno 830 GPU'a sahip olurken, TSMC'nin 3nm süreciyle üretilecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Snapdragpon 8 Elite, gerçek performans testlerinde de Apple'ın A18 Pro'suna karşı üstün gelebilecek mi? Yorumlarda buluşalım...