Amiral Gemisi Akıllı Telefon Almak Hayal mi Oluyor? İşte Nedeni!

Qualcomm, mobil pazarda en çok tercih edilen yarı iletken üreticilerinden birisi. Özellikle Samsung, Xiaomi ve OnePlus gibi üreticilerle yakınen çalışan marka bu yılın sonlarına doğru en yeni amiral gemisi yongası Snapdragon 8 Gen 4'ü kullanıcıların beğenisine sunacak.

Firmanın yeni işlemcisi, selefine göre ciddi yeniliklerle gelecek olsa da, fiyat tarafında üzecek gibi görünüyor. Zira, şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Qualcomm'un yaklaşan yongasında izleyeceği fiyat politikası, ondan güç alacak amiral gemisi telefonların zamlı satışa çıkmasına neden olabilir.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 Selefinden Yüzde 30 Daha Pahalı Olabilir

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Yogesh Brar, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4'ün Snapdragon 8 Gen 3'e göre yüzde 30 daha pahalı olacağını söyledi. Eğer iddialar gerçeği yansıtıyorsa, yonga seti 220 ile 240 dolar aralığında fiyatlandırılacak. Bu da işlemciden güç alan amiral gemileri için fiyat artışı şeklinde yorumlanabilir.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4'ün ekim ayında düzenlenecek Snapdragon Summit 2024 etkinliğinde tanıtılması planlanıyor. İşlemciden güç alan modellerin 2025'in başlarında satışa çıkacağı söyleniyor. Kısacası, bu gibi söylentilerin gerçek olup olmadığını tanıtım etkinliğinde öğreneceğiz gibi görünüyor.