Uygun Fiyatlı Amiral Gemisi Telefonlar İçin Geri Sayım Başladı: Snapdragon 8s Elite Geliyor

Yarı iletken devi Qualcomm, son yıllarda özellikle üst segment akıllı telefonlar için geliştirdiği işlemciler ile adından söz ettiriyor. Tabii şirket sadece amiral gemilerine değil, daha uygun fiyatlı ama daha yüksek performans sunan cihazlar için de çalışmalar yürütüyor. Birkaç aydır konuşulan Snapdragon 8s Elite de bu çalışmalar kapsamında geliştiriliyor. Son gelen bilgilere göre Snapdragon 8s Elite için geri sayım başladı.

Qualcomm Snapdragon 8s Elite, Yakın Zamanda Karşımıza Çıkacak

Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Yogesh Brar, Qualcomm'un Snapdragon 8s Elite'i yakın zamanda tanıtacağını öne sürdü. Bu işlemciye sahip ilk telefonların ise Nisan ayında piyasaya sürüleceğini iddia etti. Daha önceki söylentiler Mart ayını söylüyordu. Görünen o ki bir gecikme yaşanacak.

Qualcomm Snapdragon 8s Elite Neler Sunacak?

Şimdiye kadarki sızıntılara göre Snapdragon 8s Elite, bir adet Cortex-X4 (3.21 GHz), üç adet performans odaklı Cortex-A720 (3.01 GHz), iki adet verimlilik odaklı Cortex-A720 (2.80 GHz) ve iki adet ekstra verimli (2.02 GHz) çekirdeklerden oluşacak. Güç açısından Snapdragon 8 Gen 2 ile Snapdragon 8 Gen 3 arasında konumlanacak işlemcinin ilk olarak iQOO ve Redmi tarafından kullanılması bekleniyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Snapdragon 8s Elite için beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.