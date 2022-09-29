Razer ve Qualcomm Taşınabilir El Konsolu Yapacak

Son yıllarda oyunculuk anlayışı yavaş yavaş değişiyor. En çok kâr eden oyunların başlıca mobil oyunlar olması, birçok firmayı bilgisayar ve konsollardan uzaklaştırdı. Razer ve Logitech gibi ünlü donanım firmaları da telefonlara kıyasla kullanımı daha rahat ve uygun fiyatlı olan taşınabilir el konsollarına yöneldi. Bu bağlamda yeni projesinde kendine yardımcı bulan Razer, Qualcomm ile iş birliği yapacak. Razer ve Qualcomm iş birliği sonucu ortaya çıkan konsolun ismi Razer 5G Edge olacak.

Teknoloji dünyasının iki ünlü isminin böylesine farklı bir proje için bir araya gelmesi aslında çok da şaşırtıcı değil. Bundan birkaç hafta önce Razer'ın en dişli rakiplerinden olan Logitech, Çinli oyun firması Tencent Games ile iş birliğine gideren bulut tabanlı oyun hizmetlerine özel bir konsol tanıtmıştı.

İşte Razer Edge 5G Özellikleri!

Rakip ürünler Steam Deck ve Logitech G Cloud Gaming Handheld'in aksine adından da anlaşılacağı üzere Razer Edge 5G'nin öne çıktığı özelliği 5G bağlantıyı desteklemesi. Dünyanın en başarılı donanım üreticilerinden biri olarak görülen Qualcomm, iş birliğine yeni Snapdragon G3x Gen 1 Gaming Platform isimli çipiyle katkıda bulunacak. Razer Edge 5G'de 6.65 inç 1080p çözünürlüğe sahip, 10-bit HDR destekli 120 Hz OLED ekran olması bekleniyor.

Şimdilik Razer Edge 5G hakkında pek fazla detay bulunmuyor. Yeni el konsolunun firmanın 15 Ekim'de yapacağı RazerCon etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. Kullanım açısından Steam Deck ile Logitech G Cloud Gaming Handheld arasında bir cihaz olması beklenen Razer Edge 5G, birçok kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak gibi duruyor.