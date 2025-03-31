Amiral Gemisi Telefonlara Güç Verecek Snapdragon 8s Gen 4 İçin Geri Sayım! Tarih Belli Oldu

ABD'li yarı iletken devi Qualcomm, pazar payını artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu doğrultuda yonga seti ailesini sürekli genişleten şirket, yakında yeni Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisini tanıtmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi cihazlara güç verecek bu yeni nesil yonga setinin tanıtım etkinliği için tarih de netleşti.

Qualcomm, Snapdragon 8s Gen 4 İçin Lansman Etkinliği Planladı

Aktarılan bilgilere göre Qualcomm, 2 Nisan'da Snapdragon 8s Gen 4'ü duyurmak için lansman gerçekleştirecek. Daha önceki iddialar, bu yonga setinin Snapdragon 8 Elite'den daha güçsüz, geçen yıl çıkan Snapdragon 8s Gen 3'den ise güçlü olacağını söylüyor.

Yakın zamanda ortaya çıkan bilgilere göre Snapdragon 8s Gen 4'ün mimarisi şu şekilde olacak;

1x Cortex-X4 ana çekirdeği - 3.21 GHz hız,

3x Cortex-A720 çekirdeği - 3.01 GHz hız,

2x Cortex-A720 çekirdeği - 2.8 GHz hız,

2x Cortex-A720 çekirdeği - 2.02 GHz hız.

AnTuTu performans testlerinde 2 milyonu aşkın puan alması beklenen Snapdragon 8s Gen 4, Nisan ayının başında tanıtılacak. Ancak bu güçlü işlemciyi kullanan ilk telefonların ayın sonlarına doğru piyasaya sürülmesi bekleniyor. iQOO Z10 Turbo Pro ve Redmi Turbo 4 Pro, Snapdragon 8s Gen 4 ile gelecek ilk modeller arasında yer alacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4'ten beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.