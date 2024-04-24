Snapdragon X Plus'u Tanıtıldı: Qualcomm, Dizüstü Bilgisayar Yongalarını Genişletiyor!

Şimdiye kadar birbirinden etkileyici çipleri zaman içinde güncelleyerek önümüze sunmuş olan Qualcomm, bir süredir bilgisayar tarafına da adım atmasıyla gündemde yer alıyor.

Geçtiğimiz sonbaharda, Snapdragon X Elite ile dizüstü bilgisayar yongaları için büyük bir yükseltme yapan Qualcomm, bugün ise Snapdragon X Plus adlı yeni işlemcisini tanıtarak seriyi genişleteceğini açıkladı.

Qualcomm Snapdragon X Plus Özellikleri Neler?

X Elite'e benzer şekilde, X Plus da kardeşiyle aynı 4nm sürecine ve Arm tabanlı Oryon CPU mimarisine dayanıyor.

Aradaki fark ise, yeni çipin biraz daha uygun fiyatlı ana dizüstü bilgisayarlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olması ve bundan dolayı yalnızca 10 CPU çekirdeğine, düşük saat hızlarına sahip olması olarak görünüyor.

Bu konumlandırma Qualcomm'un rakiplerinin bir süredir yaptıklarına çok benziyor; X Elite amiral gemisi çip olarak hizmet veriyor ve X Plus bunun hemen altında yer alıyor.

Ayrıca Qualcomm, güç verimliliği konusunda da bazı büyük iddialarda bulunuyor; X Plus çipin, her iki çip de aynı watt değerinde çalışırken Intel Core Ultra 7 155H'ye kıyasla yüzde 37 daha hızlı CPU performansı sunduğu söyleniyor.

Ne yazık ki, X Plus'ın 2024 yılının ikinci yarısına kadar perakende cihazlarda görünmesi beklenmiyor.

Ancak Snapdragon bilgisayarlarda Windows için yenilenen destek ve Qualcomm'un yakın zamanda dizüstü bilgisayar çiplerini kullanan cihazlar için Chrome'da performans iyileştirmeleri sağlamak üzere Google ile çalışmasıyla sorunsuz olacağı görünüyor.