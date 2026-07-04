R10.Net'e Erişim Engeli mi Geldi? Neden Girmiyor?

Kullanıcılar, Türkiye'nin en uzun süreden beri faaliyet yürüten forumlarından biri olan r10.net'e erişim sorunu yaşamaya başladı. Web sitesinin açılmaması üzerine gerçekleştirilen sorguda R10.net için erişim engeli uygulandığı öğrenildi. Türkiye'de aylık ziyaretçi sayısı oldukça yüksek olan foruma an itibarıyla Türkiye'den erişim sağlamak mümkün değil.

R10.Net Neden Yasaklandı?

R10.Net için erişim engeli uygulanmasının arkasında hangi sebebin olduğu ile ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapılmadı. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) üzerinden gerçekleştirdiğimiz sorguda söz konusu forumun "02/07/2026 tarihli ve 2026/3780 D.İş sayılı Eskişehir 1. Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla" erişime engellendiğine dair bilgilendirme ile karşılaşıyoruz.

Forum yönetimi tarafından yapılan açıklamada söz konusu kararın farkında olunduğu belirtilse de resmî olarak taraflarına tebliğ edilmediği ifade edildi. Geçmişte bazı örneklerinin yaşandığının altı çizildi. En olası ihtimal olarak sadece bir bağlantının engellenmesi gerekirken bütün web sitesinin engellenmiş olabileceği üzerinde duruluyor.

Tabii, bu sadece forum yöneticilerinin tahmini. Henüz resmî açıklama olmadığı için buna kesin gözüyle bakmamak gerek. Kararın içeriğinin netlik kazanması için de resmî başvuruların tamamlandığını belirten yönetim, sürecin yakından takip edildiğini söyledi. Kararın R10.Net yönetimine ulaştırılması durumunda vakit kaybetmeden erişim engelinin kaldırılması için gerekli başvuruların yapılacağı aktarıldı.

R10.Net Açılacak mı?

R10.Net'in erişim engelinin kaldırılıp yeniden erişime açılıp açılmayacağı şimdilik belli değil. Ama forum tarafından gelen açıklama, erişim engelinin kalıcı olmayabileceğini gösteriyor. Yöneticilerin açıklamasına göre kısa bir sürenin ardından Türkiye'deki kullanıcılarla yeniden buluşabilir.

R10.Net Nedir?

R10.net, esasında Türkiye'de teknoloji ile ilgilenen kişilerin toplandığı bir forum olarak ortaya çıktı. 2000'li yılların ortalarından beri faaliyet gösteren bu web sitesi, web sitesi geliştirme, dijital hizmet alma ve daha birçok konuda çeşitli kullanıcıları bir arada buluşturuyor.

Bu forumu diğer forumlardan farklı kılan nokta, herkesin üye olamaması. Daha çok ticaret odaklı olduğu için dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçilmesi için böyle bir sistem yürütülüyor. Mevcut ve güvenilir bir üyenin size davet göndermesi ya da belirli dönemlerde açılan başvuruları değerlendirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde üye olamıyorsunuz. Dolayısıyla hizmet alamıyor ya da hizmetten yararlanamıyorsunuz.