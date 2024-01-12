Rabbıt R1 Yapay Zeka Asistanı, Bir Günde 10.000 Adetten Fazla Satış Yaptı!

CES 2024'te büyük ilgi gören Rabbit R1'in ikinci üretimi için açılan ön siparişler, ilk partinin hızla tükenmesiyle dikkat çekti. Rabbit, sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruda lansman gününde 10.000 adetin üzerinde satış gerçekleştirdiğini paylaştı.

Rabbit'in kurucularından biri, "R1'i üretmeye başladığımızda, lansman gününde 500 cihaz satabilirsek mutlu olurduk" şeklinde konuşarak beklenmedik talepten memnuniyet duyduklarını belirtti.

CES'te tanıtılan R1, Rabbit'in kendi işletim sistemi Rabbit OS üzerinde çalışan 2.88 inçlik bir dokunmatik ekrana sahiptir. David Pierce'ın deneyimlediği cihaz, "Büyük Eylem Modeli" olarak adlandırılan bir kontrol cihazını kullanarak uygulamalar için evrensel bir kontrol sunuyor.

Bu özellik, kullanıcılara telefonlarını kullanmadan müzik çalma, alışveriş yapma ve mesaj gönderme gibi işlemleri tek bir arayüz üzerinden gerçekleştirme imkanı tanıyor. Ayrıca, cihazın belirli bir uygulamayla nasıl etkileşim kuracağını öğretme özelliğine de sahiptir.

Rabbit R1'in ilk partisi tükenmiş olsa da, web sitesi üzerinden cihaz için ön sipariş verilebilmektedir. Rabbit, teslimatın 2024 Nisan ve Mayıs aylarında gerçekleşeceğini belirtirken, ilk tur cihazlarını sipariş edenlerin Mart ayında teslimat almaya başlayabileceklerini ifade etti.

Cihazın ülkemizdeki satış tarihi ve fiyatı hakkında henüz bir bilgi bulunmamaktadır.