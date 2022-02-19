Rainbow Six Extraction Spillover Etkinliği Başladı!

Ubisoft, Rainbow Six Extraction'ın çıkış sonrası ilk Kriz Etkinliği olan Spillover'ın bugün erişilebilir olacağını duyurdu. Kriz Etkinlikleri, oyuncuların sınırlama bölgesinde benzersiz büyük ölçekli tehditlerle karşı karşıya kaldığı büyük, sınırlı süreli olaylardır. İşte detaylar!

Rainbow Six Extraction İlk Ücretsiz İçerik: Spillover

Döküntü kolonileri tehlikeli bölgelerde yayıldıkça, oyuncular düşman dalgalarını çekmek ve uzaylı Döküntü kolonilerini yok etmek için yeni “Dissolution Agent” (Ayrıştırıcı Madde) kutularını kullanmalıdır. Üzerlerine gelen Arkea ordularıyla yüzleşirken hayatta kalmak için stratejik ve savunmacı bir yaklaşım çok önemlidir.

Spillover sırasında giriş yapan tüm oyuncular, bu özel yeni REACT eşyasını kazanma şansına sahip olacak: Saldıran Arkeaları otomatik olarak hedef alan ve konuşlandırılabilir olan Otomatik Taret. Spillover'ın yanı sıra Zofia bugün Extraction'a geliyor. Sevilen bir Rainbow Six operatörü olan Zofia, son derece yetenekli hayatta kalma teknikleri ile tanınır ve hem Spillover'da hem de ana oyunda Rainbow Six Extraction kadrosu için çok önemli bir karakter olacak.

Oyuncular, Zofia'nın Bomba Atar'ına ek savunma REACT eşyası ekleyerek başarılı bir saldırı şansını artırabilirler. Spillover, Rainbow Six Extraction'a gelecek olan birçok Kriz Etkinliği ve güncellemesinin ilki. Ekipleriyle beraber oyuncular, oyunu şimdi Game Pass aracılığıyla Xbox Series X | S, Xbox One ve Windows PC’de oynayabilir ya da PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna, Ubisoft Store ve Epic Games Store'dan satın alabilirler.

Tom Clancy's Rainbow Six Extraction, Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan bir taktik nişancı oyunudur. Rainbow Six Siege'in (2015) bir yan ürünü olan Extraction, oyuncuların Archaeans adı verilen bir tür parazit benzeri uzaylılarla savaşmak ve onları yenmek için birlikte çalışması gereken bir işbirlikçi çok oyunculu oyundur.

Rainbow Six'in seçkin Operatörleri artık ortak bir düşmanla yüzleşmek için birleşti: Arkealar olarak bilinen son derece ölümcül bir uzaylı tehdidi. Bu sağlam ve tekrar oynanabilirlik sunan 3 oyunculu taktiksel eşli birinci şahıs nişancı oyununda hiçbir saldırı aynı değildir. Koruma bölgesinde ne kadar ilerlerseniz o kadar büyük ödüller kaparsınız ancak yanında daha yüksek risk getirir.

Ganimetinizi almak için hayatta kalmanız gerekecek. Bilgi, iş birliği ve taktiksel yaklaşım, bu ölümcül tehdide karşı en iyi silahlarınız. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.