Rainbow Six Quarantine'in Yeni İsmi Hakkında Açıklama Yapıldı

Bu yılın sabırsızlıkla beklenen oyunlarından bir tanesi de hiç şüphesiz ki Rainbow Six Quarantine. Net bir tarih verilmemekle birlikte yılın sonlarına doğru satışa sunulması beklenen oyun için bir isim değişikliği gündemdeydi. Yaşanan bir sızıntıya göre, Rainbow Six Quarantine'in yeni ismi için çalışmalar sürüyor. Detaylar haberimizde.

Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, Ubisoft Montreal tarafından geliştiriliyor. Tom Clancy’s Rainbow Six serisinin on dördüncü üyesi olacak olan oyun, E3 2019 fuarında duyurulmuştu. Esasen 2020 yılının ilk aylarında çıkması planlanıyor olsa da, Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint oyununun ticari anlamda hayal kırıklığı yaratması nedeniyle temkinli olmak adına ertelenmişti. Bu yılın Eylül ayı içerisinde satışa sunulması planlanan oyun için enteresan yeni bir gelişme yaşandı.

Aynı Tom Clancy’s Rainbow Six Siege gibi takım tabanlı ve taktiğe dayalı bir oynanış sunacak olan yeni oyun, yakın bir gelecekte geçecek. Üç kişiden oluşacak ekipler, verilecek olan görevler kapsamında teknolojik bir parazitin artan tehdidi ile mücadeleye girmeleri beklenecek. Birlikte çalışmanın büyük önem arz edeceği Tom Clancy’s Rainbow Six Quarantine, Siege ile sunulan bazı oynanış mekaniklerini kullanacak olmasının yanı sıra Vigil ve Ela gibi tanıdık yüzler ile yeniden buluşmamızı sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta içerisinde dikkat çekici bir açıklama yapan Ubisoft Üst Yöneticisi Yves Guillemot, bir isim değişikliğinin düşünüldüğünü dile getirmişti. Buna gerekçe olarak, içinde bulunduğumuz koşullardan dolayı ‘Quarantine’ adının 2019 yılındaki kadar uygun olmadığı gösterilmişti. Yeni ismin ne olacağına dair resmi bir açıklama yapılmış olmasa da, geçtiğimiz günlerde bu yönde enteresan bir gelişme yaşanmıştı.

Rainbow Six Quarantine'in Yeni İsmi Ne Olacak?

PlayStation Network veri tabanına yüklenen güncellemeden alınan görsele göre, oyunun yeni ismi Tom Clancy’s Rainbow Six Parasite olacağı iddia edilmişti. Her ne kadar bahsi geçen görsel daha sonradan kaldırılmış olsa da, PlayStation mağazasına gelen oyunlar ile ilgili güncellemeleri inceleyen Orbis Patches sitesindeki detaylara bakıldığında ‘ilk çıkış yaması’ açıklaması dikkat çeken bir detay olarak karşımıza çıkmıştı.

Yeni oyun virüsler ile ilgili olacağı için, böylesi bir değişikliğe gidilmiş olması da kuvvetle muhtemel görünüyordu. Ne var ki durum göründüğü gibi değilmiş. Fransız yayıncı, internet üzerinde dolaşan söylentilerin ardından Eurogamer sitesine resmi bir açıklama bulundu. Ubisoft sözcüsü tarafından belirtilene göre bahsi geçen 'Parasite' ismi, geliştirici ekip tarafındna kullanılan geçici bir isimmiş. Bununla birlikte yakın bir zaman önce oyun ile ilgili bir test yapılmış ve bazı detaylar ortaya çıkmış. Buna bağlı olarak da hem yeni isim hem de merak edilen detaylar, yakın bir zamanda paylaşılacakmış. Gelişmeleri takipte olacağız.