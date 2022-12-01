Rainbow Six Siege Kısa Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Ubisoft tarafından alınan bir karar sonucunda Rainbow Six Siege, kısa süreliğine ücretsiz hâle geldi. Oyunu belirlenen tarihler arasında herhangi bir ücret ödemeden indirebilir ve oynayabilirsiniz. Kampanyaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Rainbow Six Siege Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Rainbow Six Siege'in kampanya sayfasını ziyaret edin.

PC, PlayStation ya da Xbox'ı seçin.

Talimatları takip edin.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Ubisoft, oyuncuları sevindirecek bir karar aldı. Şirket tarafından alınan karar sonucunda Tom Clancy's Rainbow Six: Siege isimli video oyunu 1-8 Aralık 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek.

Paylaşılan bilgilere göre kampanya bugün TSİ 20.00'de başlayacak fakat bu saatten önce ön yükleme yapabilmeniz mümkün. 2015 yılında piyasaya sürülen ve yıllardır tüm dünyada popülerliğini devam ettirmeyi başaran oyunu 8 Aralık tarihine kadar herhangi bir ücret ödemeden oynayabilirsiniz.

Belirtilen tarihten sonra oyunu oynamaya devam edebilmek için ücret ödemeniz gerekiyor. Ayrıca Ubisoft Store'da Tom Clancy's Rainbow Six: Siege'in PC sürümü kısa süreliğine yüzde 60 oranında indirime girdi. Böylelikle oyunun fiyatı 89 TL'den 35,60 TL'ye düştü.

Tom Clancy's Rainbow Six: Siege'i ücretsiz olarak oynayabilmek için yukarıda yer alan kampanya sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Sayfayı görüntüledikten sonra ekranın sol kısmında konumlanan PC, PlayStation ve Xbox platformlarından birini seçebilir ve ardından talimatları takip edebilirsiniz.

İki farklı takımın mücadele ettiği Tom Clancy's Rainbow Six: Siege isimli yapımda çok sayıda operatör bulunuyor. Her operatör çeşitli özelliklere ve silahlara sahip. Oyunda ayrıca birçok harita bulunuyor.