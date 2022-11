Kasım Ayının En Çok Satan Steam Oyunları Açıklandı

Steam'de dev bir sonbahar indirimleri süreci geride kaldı ve gerek Kasım ayı içerisindeki diğer indirimler gerekse de sonbahar indirimleriyle oyuncular almak istedikleri oyunlara kavuştu.

Geride bırakmak üzere olduğumuz Kasım ayında satışlarıyla en dikkat çekici oyunlardan biri Call of Duty: Modern Warfare 2 oldu. Ay içerisinde çıkışını gerçekleştiren yapım, on binlerce oyuncunun beğenisini kazanmayı başardı.

Kasım Ayının En Çok Satan Steam Oyunları

Call of Duty: Modern Warfare II

Infinity Ward’un geliştirdiği ve Activision’ın yayınladığı yeni Call of Duty oyunu Call of Duty: Modern Warfare II, Kasım ayının en çok satan Steam oyunu oldu. Modern Warfare serisinin yeni üyesi, serinin alışıldık tüm aksiyon öğelerine ve çok oyunculu mücadeleci modlara ev sahipliği yapıyor. Her ne kadar oyunun hikâye kısmı çok sevilmemiş olsa da çok oyunculu kısmı bu açığı kapatmaya yetiyor.

Cyberpunk 2077

Çıkışının üstünden neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen Cyberpunk 2077, hâlâ büyük ilgi görüyor. Bunun en büyük sebebi de yapımcı firma CD Projekt’in oyuna hâlâ güncellemeler getiriyor olması. Özellikle yeni çıkan ekran kartlarının desteğiyle çok sağlam bir performans sergileyen oyunu uygun bir fiyattan almak artık mümkün.

Sonic Frontiers

Sonic Adventure ile üç boyutlu dünyaya giriş yapan Sonic, son macerası Sonic Frontiers ile bizi o eski ve eğlenceli günlere geri götürüyor. Açık dünya oyunu olarak karşımıza çıkan yeni oyunda Sonic evreninde yer alan birçok ünlü isimle karşılaşıyor ve aksiyonu bol, eğlenceli birçok göreve atılıyoruz.

God of War

Kratos’un İskandinav mitolojisine adım attığı yeni macerasının Kasım ayının en çok satanlarına girmesinin en büyük nedeni PS4 ve PS5’te çıkan devam oyunu, God of War Ragnarök. PC oyuncuları, Ragnarok’un da bir gün PC’ye geleceğini bildiğinden serinin ilk oyununa adım attı ve oyunun listelerde tekrar yükselmesini sağladı.

Persona 5 Royal

PlayStation’ın en popüler anime oyunlarından biri olan Persona 5, PC’ye adımını attı ve kısa sürede listelerde yükseldi. Phantom Thieves adındaki bir ekiple fantastik bir dünyada, çoğu hırsızlık temalı olan görevlerde boy gösterdiğimiz oyun, hem görselliğiyle, hem de atmosferiyle uzun süre akıllardan çıkmayacak bir oyun tecrübesi sunuyor.

FIFA 23

EA’in, lider konumda olan futbol oyunu serisi FIFA, son oyunuyla da büyük beğeni topladı ve EA’in kendi platformunun yanı sıra Steam’de de en çok satanlar listesine girmeyi başardı.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

PlayStation’ın en iyi aksiyon oyunlarından biri olan Spider-Man'in devam oyunu Miles Morales, Peter Parker yerine Miles’ı kontrol etmemize olanak tanıyan, yine Manhattan’ın altını üstüne getirdiğimiz heyecanlı bir macera sunuyor.