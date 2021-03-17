Rainbow Six Siege Bir Hafta Süreyle Ücretsiz Oynanabilecek

Eğer henüz Ubisoft Montreal tarafından geliştirilmiş olan taktiksel çok oyunculu oyunu oynamamışsanız ve denemeden almayı düşünmüyorsanız, şu anda tam zamanı diyebiliriz. Yeni başlayan operasyon ile Rainbow Six Siege hafta boyunca ücretsiz oynanabilecek. İşte detaylar!

Fransız yayıncı tarafından yapılan duyuru ile bugün, yeni yılın ilk sezonu Crimson Heist operasyonu ile bütün platformlarda eş zamanlı olarak başladı. Hatırlatma yapmak gerekirse, yeni sezon ile Year Pass sistemine veda edilmiş ve Savaş Kartı ile yola devam edilme kararı alınmıştı. Bu yeni sistemde, yeni operatöre ilk günden erişim sağlanmanın yanı sıra kozmetik içerikler de bulunacak. Eğer Battle Pass sistemini tercih etmezseniz, yeni içeriklere bağımsız olarak oyun içi krediyle de erişim sağlayabileceksiniz.

24 Mayıs 2021 tarihinde sona erecek olan yeni sezon, güncellemelerinin yanı sıra yeni bir Savaş Kartı yüz kademe ve yüz otuzdan fazla ödül kapsamında Flores adıyla yeni operatör, Hudut haritası için yenileme, ikincil Gonne-6 silahı, Karşılaşma Kaydı Beta’sı, sezonluk silah kaplamaları ve daha birçok yeni içeriği oyuncuların beğenisine sunacak. Savaş Kartı’na sahip olmayanlar ise 30 Mart 2021 tarihi itibarıyla Nam veya R6 Kredisi kullanarak yeni operatöre erişim sağlayabilecekler. Eğer Seçkin Savaş Kartı satın alırsanız da, yukarıda saydığımız içeriklerin tamamı ilk günden elinizin altında olacak.

Ücretsiz Rainbow Six Siege Fırsatını Kaçırmayın!

Fransız yayıncı Ubisoft, yeni sezonun başlamasının şerefine Rainbow Six Siege oyunun 18 - 24 Mart 2021 tarihleri arasında ücretsiz oynama fırsatı sunacak. Bu süreçte, yeni gelecek olan içerikleri de deneme fırsatınız olacak. Resmi Destek sayfası üzerinden verilen detaylara göre, PC (Epic Games Store ve Ubisoft Connect), PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden şu anda ön-yükleme yapabiliyorsunuz. Xbox One ve Xbox Series kullanıcılarının ücretsiz oynama etkinliğine dahil olabilmeleri için Xbox Live Gold aboneliği gerekecek.

Platformlara göre Rainbow Six Siege ücretsiz oynama etkinliği başlangıç ve bitiş saatleri için aşağıya bakabilirsiniz.

Epic Games Store

Başlangıç: 18 Mart 2021 Perşembe TSİ 20:00

Bitiş: 25 Mart 2021 Perşembe TSİ 23:00

PlayStation 4

Başlangıç: 18 Mart 2021 Perşembe TSİ 10:00

Bitiş: 25 Mart 2021 Perşembe TSİ 10:00

PlayStation 5

Başlangıç: 18 Mart 2021 Perşembe TSİ 10:00

Bitiş: 25 Mart 2021 Perşembe TSİ 10:00

Steam

Başlangıç: 18 Mart 2021 Perşembe TSİ 20:00

Bitiş: 22 Mart 2021 Perşembe TSİ 23:00

Ubisoft Connect

Başlangıç: 18 Mart 2021 Perşembe TSİ 16:00

Bitiş: 25 Mart 2021 Perşembe TSİ 23:00

Xbox One

Başlangıç: 18 Mart 2021 Perşembe TSİ 10:00

Bitiş: 25 Mart 2021 Perşembe TSİ 10:00

Xbox Series

Başlangıç: 18 Mart 2021 Perşembe TSİ 10:00

Bitiş: 25 Mart 2021 Perşembe TSİ 10:00