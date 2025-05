Merakla Beklenen Rainbow Six Siege X'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı

Büyük bir güncelleme olarak sunulacak Rainbow Six Siege X'in minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece Rainbow Six Siege X'in sorunsuz deneyim için hangi donanıma ihtiyaç duyduğu belli oldu.

Rainbow Six Siege X Minimum Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1080p

1080p FPS Hedefi: 60 FPS

60 FPS İşlemci: AMD Ryzen3 3100 / Intel i3 8100

AMD Ryzen3 3100 / Intel i3 8100 Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 4GB / AMD RX 5500XT 4GB / INTEL ARC A380 6GB

NVIDIA GTX 1650 4GB / AMD RX 5500XT 4GB / INTEL ARC A380 6GB RAM : 8GB

: 8GB İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11

Windows 10 / Windows 11 Depolama: 65 GB SSD

Rainbow Six Siege X Önerilen Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 1080p, 1440p, 2160p

1080p, 1440p, 2160p FPS Hedefi: 120 FPS (Core Siege) / 60 FPS (Dual Front)

120 FPS (Core Siege) / 60 FPS (Dual Front) İşlemci: AMD Ryzen5 3600 / Intel i5 10400, AMD Ryzen7 3700X / Intel i5 11600K

AMD Ryzen5 3600 / Intel i5 10400, AMD Ryzen7 3700X / Intel i5 11600K Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 6 GB / NVIDIA RTX 3070 8 GB / NVIDIA RTX 3080 10 GB / AMD RX 6600 8 GB / AMD RX 6700 XT 8 GB / AMD RX 6800 XT 16 GB

NVIDIA RTX 2060 6 GB / NVIDIA RTX 3070 8 GB / NVIDIA RTX 3080 10 GB / AMD RX 6600 8 GB / AMD RX 6700 XT 8 GB / AMD RX 6800 XT 16 GB RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Depolama: 65 GB SSD

Rainbow Six Siege X Ultra Sistem Gereksinimleri

Çözünürlük: 2160p

2160p FPS Hedefi: 120 FPS

120 FPS İşlemci: AMD Ryzen5 5600X / Intel i5-11600K

AMD Ryzen5 5600X / Intel i5-11600K Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4070 Ti Süper 16 GB / AMD RTX 7900 XT 20 GB

NVIDIA RTX 4070 Ti Süper 16 GB / AMD RTX 7900 XT 20 GB RAM: 16 GB

16 GB İşletim Sistemi: Windows 11

Windows 11 Depolama: 110 GB SSD

Rainbow Six Siege X Çıkış Tarihi

Rainbow Six Siege X 10 Haziran tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna ve PC için çıkacak.