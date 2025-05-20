Merakla Beklenen Rainbow Six Siege X'in Sistem Gereksinimleri Açıklandı
Rainbow Six Siege X'in minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimleri belli oldu. Peki, oyun hangi donanıma ihtiyaç duyacak? İşte detaylar!
Büyük bir güncelleme olarak sunulacak Rainbow Six Siege X'in minimum, önerilen ve ultra sistem gereksinimleri açıklandı. Böylece Rainbow Six Siege X'in sorunsuz deneyim için hangi donanıma ihtiyaç duyduğu belli oldu.
Rainbow Six Siege X Minimum Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p
- FPS Hedefi: 60 FPS
- İşlemci: AMD Ryzen3 3100 / Intel i3 8100
- Ekran Kartı: NVIDIA GTX 1650 4GB / AMD RX 5500XT 4GB / INTEL ARC A380 6GB
- RAM: 8GB
- İşletim Sistemi: Windows 10 / Windows 11
- Depolama: 65 GB SSD
Rainbow Six Siege X Önerilen Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 1080p, 1440p, 2160p
- FPS Hedefi: 120 FPS (Core Siege) / 60 FPS (Dual Front)
- İşlemci: AMD Ryzen5 3600 / Intel i5 10400, AMD Ryzen7 3700X / Intel i5 11600K
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 2060 6 GB / NVIDIA RTX 3070 8 GB / NVIDIA RTX 3080 10 GB / AMD RX 6600 8 GB / AMD RX 6700 XT 8 GB / AMD RX 6800 XT 16 GB
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 11
- Depolama: 65 GB SSD
Rainbow Six Siege X Ultra Sistem Gereksinimleri
- Çözünürlük: 2160p
- FPS Hedefi: 120 FPS
- İşlemci: AMD Ryzen5 5600X / Intel i5-11600K
- Ekran Kartı: NVIDIA RTX 4070 Ti Süper 16 GB / AMD RTX 7900 XT 20 GB
- RAM: 16 GB
- İşletim Sistemi: Windows 11
- Depolama: 110 GB SSD
Rainbow Six Siege X Çıkış Tarihi
Rainbow Six Siege X 10 Haziran tarihinde PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Amazon Luna ve PC için çıkacak.