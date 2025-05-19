Oyun Sektöründe Devrim: Xbox Konsolları Steam Oyunlarını Destekleyecek!

Son dönemde Xbox bünyesi altında geliştirdiği oyunları diğer platformdaki kullanıcılara da sunmaya başlayan Microsoft, yeni stratejisi kapsamında diğer platformdaki oyunları da Xbox ekosistemine taşımak için çalışmalar yürütüyor. Son olarak ortaya atılan iddia ise şirketin bu konuda ne kadar kararlı olduğunun bir göstergesi niteliğinde.

Aktatrılanlara göre şirket, yeni nesil Xbox cihazlarında Steam oyunlarının çalışmasını sağlayacak bir entegrasyon üzerinde çalışıyor. Üstelik bu yenilik sadece ev konsollarıyla sınırlı kalmayabilir. Microsoft’un taşınabilir bir el konsolu üzerinde de hazırlık yaptığı iddia ediliyor.

Yeni Nesil Konsollarda Steam Desteği Bulunabilir

Kulislerde konuşulan iki farklı ihtimal bulunuyor: Bunlardan ilki, Steam’in Microsoft Store üzerinden indirilebilir bir uygulama olarak sunulması. Diğeriyse, Steam’in doğrudan Xbox işletim sistemi üzerinde çalışabilecek hale getirilmesi. Henüz bu senaryolardan hangisinin uygulanacağı net değil ancak bu entegrasyonun önümüzdeki nesil Xbox cihazlarında gerçeğe dönüşmesi bekleniyor.

Hatırlarsanız, Microsoft’un gelecekte piyasaya süreceği Xbox konsollarını klasik oyun konsollarından ziyade birer oyun bilgisayarı gibi geliştirmek istediğini sizlere aktarmıştık. Bu doğrultuda cihazların Windows tabanlı çalışacağı ve Steam gibi popüler dijital mağazalara doğrudan erişim sunacağı halihazırda konuşuluyor. Ayrıca aynı stratejinin el konsolu tipinde geliştirildiği iddia edilen Xbox modeli için de geçerli olabileceği ifade ediliyor.

Microsoft’un son dönemde Xbox özel oyunlarını farklı platformlara açması, bu yeni hamleyle daha da ileri taşınmış olacak. Eğer bu planlar hayata geçerse, Xbox oyuncuları yakın gelecekte hem donanım hem de içerik anlamında çok daha geniş bir ekosisteme kavuşabilir.

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