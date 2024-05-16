Rakion Macerası Türkiye’de Başladı!

Aksiyon-RPG türünün sevilen oyunu Rakion, Türkiye'ye özel sunucusu ile geri döndü. Neosonyx tarafından geliştirilen ve Lemon8games tarafından yayınlanan oyun, 2006 yılında Türkiye'deki oyuncularla buluşmuş ve 2019 yılında yayın hayatına ara vermişti.

6 Nisan'da başlayan ön kayıt dönemi ile duyurulan oyunun dönüşü, hem eski oyuncuları hem de yeni nesil oyun severleri heyecanlandırdı.

Unutulmaz Mücadele Rakion Yeniden Başlıyor

Fantastik evreni ve sürükleyici hikayesiyle oyuncuları büyüleyen Rakion, Tanrıların Ülkesi Emer'de geçen destansı bir macera sunuyor. Kıtanın koruyucusu Beyaz Ejderha, barışı sağlamak için çabalasa da insanların aç gözlülüğü kaosu tetikliyor.

İnsanlığın kaderini belirlemek isteyen kahramanlar ve intikam peşindeki kötülerle dolu bu hikaye, Rakion efsanesinin doğuşuna tanıklık ediyor. Efsanenin tüm detaylarıyla anlatıldığı iki bölümlük özel video serisi, Rakion'un resmi YouTube kanalında yayınlandı.

Rakion’un Türkiye Sunucusu Etkinliklerle Açıldı

Rakion'un Türkiye sunucusu, 9 Mayıs'ta birbirinden değerli ödüllerin dağıtıldığı muhteşem bir etkinlikle kapılarını oyunculara açtı. Binlerce oyuncunun merakla beklediği açılış, büyük bir coşkuyla karşılandı.

Rakion Türkiye, oyuncularına macera dolu bir deneyim sunarken, heyecanı ve keyfi katlayacak onlarca etkinlikle de dolu dolu bir oyun deneyimi vadediyor. 9 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında devam edecek olan özel açılış etkinlikleri hakkında detaylı bilgiye Rakion Türkiye'nin resmi forum sayfasından ulaşabilirsiniz.

Süper Oyuncu Bileti satışta

Rakion'un bu özel dönüşünde oyuncuları bekleyen sürprizler bununla da sınırlı değil. Açılışa özel olarak hazırlanan Süper Oyuncu Bileti, oyunculara benzersiz avantajlar sunuyor. Bu özel bilet, 9 Mayıs - 5 Haziran tarihleri arasında sınırlı süreyle satışta olacak.

Süper Oyuncu Bileti hakkında detaylı bilgiye oyun içi Dükkan'dan ulaşabilirsiniz. Rakion, eski ve yeni tüm savaşçılarını Emer'deki bu destansı mücadeleye davet ediyor. Açılışa özel etkinliklere ve avantajlara ortak olmak için hemen Rakion'u indirin!

Rakion’u indirmek için resmi web sitesini ziyaret edin.