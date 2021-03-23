Ramazan Ayında 22 İle Koronavirüs Yasakları Gelecek İddiası

Ramazan ayında yasakkar gelecek mi? Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi ile birlikte yasakların geri getirilip getirilmeyeceği merak ediliyor. 22 ile koronavirüs yasakları getirilebileceği iddia ediliyor. 22 ile koronavirüs yasakları gelecek mi? Detayları bir araya getirdik.

Ramazan Ayında Yasaklar Gelecek Mi?

Sabah.com.tr'nin haberine göre, 22 il için gündemde olan ek tedbirlerin kapsamı belirlenmeye başladı.

Çok yüksek riskli il kategorisinde olan illerin sayısı 17'den 39'a yükselmişti. Nisan ayının ilk haftasında açıklanacak haftalık vaka sayısını gösteren haritada çok yüksek riskli iller kategorisine giren 22 il tekrar çok yüksek riskli kategoride yer alırsa tehlike çanları çalmaya başlayabilir.

Gelen bilgiye göre, 22 ilde ramazan ayı içerisinde restoran, kafe, çay bahçeleri ve kıraathaneler, bayrama kadar yeniden paket servise geçebilir. Ayrıca ortaokul 5, 6, 7 ve lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda yüz yüze yapılan eğitim ise tekrar uzaktan yapılabilir.

Ramazan Ayında Yasak Gelmesi Beklenen 22 İl Hangileri?

22 il arasında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir ve Kocaeli'nin bulunduğu aktarılıyor.

Henüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs yasaklarının geri getirilip getirilmeyeceği ile ilgili resmi açıklama yapılmadı. İlerleyen günlerde Ramazan ayı ile ilgili Kabine Toplantısı'nda yasakların görüşülmesi beklenenler arasında.

Mart ayı ile birlikte getirilen yasaklar il bazında kaldırılmaya başlanmıştı. Yasakların kaldırılması ile birlikte vaka artışının olması beklenenler arasındaydı. Ancak beklenen artışın düşünülenden hızlı olduğu ve günlük pozitiflik oranının %11'leri bulduğu belirtiliyor.

Bir hafta önce kırmızı olan il sayısı 25 iken şu anda 39 il kırmızı olmuş durumda Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e çıktı. Vaka oranında en yüksek il ise 100 binde 509 ile Samsun oldu.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte.