Ramazan Bayramı Tedbirleri Hakkında İçişleri Bakanlığından Açıklama!

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tedbirleri ile ilgili oldukça önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan tedbirlerin bayram boyunca devam edeceği ve denetimlerin sıkılaştırılacağı belirtildi.

Ramazan Bayramı Tedbirleri Belli Oldu mu?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala İçişleri Bakanlığından açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00’da başlayan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak olan tam kapanma dönemi içerisinde alınan diğer tedbirler gibi sokağa çıkma ile şehirler arası seyahat kısıtlamaları da salgının seyrinde yaşanan azalma trendine çok ciddi katkı sağlamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Habertürk'teki habere göre Bakanlık, "Gerek kısmi kapanma gerekse tam kapanma döneminde alınan tedbirlerin ve aziz milletimizin bu tedbirlere uyma konusunda ortaya koydukları sabırlı ve fedakar tavrın etkisiyle 16 Nisan 2021 günü 62.939’a kadar yükselen günlük vaka sayısı 10 Mayıs 2021 günü itibariyle 13.604’e kadar gerilemiştir" sözlerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı, "Salgının seyrinde yaşanan bu olumlu gidişatın sürdürülmesi açısından denetim faaliyetleri, tam kapanma döneminin kalan süresi içerisinde de tüm hızıyla sürdürülecektir" ifadelerini kullandı ve açıklamaya şu şekilde devam etti: