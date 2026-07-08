Range Rover Velar, Peugeot 408'in İzinden Gidiyor!

Land Rover, bu yılın başlarında yaptığı açıklama ile yeni Range Rover Velar'ın bu yıl içerisinde tanıtılacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardından gözler yeni Range Rover Velar'a çevrilmiş durumda. Yaklaşık 10 yıldır piyasada olan ve tasarımı ile öne çıkan SUV model yeni neslinde herkesi şaşırtacak gibi görünüyor.

Yeni Range Rover Velar'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Uzun zamandır testleri devam eden Range Rover Velar, 2026 yılı bitmeden yüzünü gösterecek. Yeni modelin casus görselleri ise bambaşka bir tasarım çizgisini karşımıza koyuyor. Jaguar Land Rover'ın (JLR) yeni Electric Modular Architecture (EMA) platformu üzerinde yükselecek olan yeni Range Rover Velar, Peugeot 408 ile hayatımıza giren yerden yüksek liftback tasarım çizgisini benimseyecek.

Son çekilen casus görsellerde yeni Velar'ın bir SUV modele göre daha alçak bir tavan çizgisine sahip olduğunu görüyoruz. Yeni modelin eğimli arka camı ona sedan ile SUV arasında bir silüet kazandırıyor. Bu tasarım çizgisi ayrıca geçtiğimiz dönemde tanıtılan Jaguar Type 01'i de hatırlatıyor.

Her iki modelin de aynı platformu paylaşacağını düşündüğümüzde yeni nesil Velar'ı da benzer bir tasarım ama daha yerden yüksek yapı ile bekleyebiliriz. Jaguar Type 01, sahip olduğu 3,2 metrelik dingil mesafesi ile öne çıkıyor. Yeni Range Rover Velar da benzer şekilde uzun bir dingil mesafesi ve bu sayede oldukça geniş bir iç mekan ile karşımıza çıkabilir.

Yeni Ranger Rover Velar Hangi Motor Seçeneğine Sahip Olacak?

Ranger Rover tamamen elektrikli bir marka olma hedefiyle yeni Velar'ı da elektrikli olarak piyasaya sürecek. 800V mimari ile sunulacak olan aracın 500 kilometrenin üzerinde bir menzile sahip olması bekleniyor. Yeni modelde 110 kWh'nin üzerinde bir batarya paketi sunulacak. Yeni modelin elektrikli motorunun teknik özelliklerini ise henüz bilmiyoruz.

Her ne kadar EMA platformu elektrikli araçlar öncelikli olarak geliştirilmiş olsa da hibrit güç ünitesine de ev sahipliği yapabiliyor. Bu yüzden yeni Range Rover Velar'ı hibrit bir üniteyle de görebiliriz. Jaguar modellerinde kullanılması beklenen içten yanmalı motorun menzil artırıcı olarak görev yaptığı hibrit bir versiyon görmek bizleri şaşırtmaz.

Yeni Range Rover Velar Ne Zaman Tanıtılacak?

Range Rover daha önce yaptığı açıklama ile yeni elektrikli araçlarının 2026 yılı içerisinde tanıtılacağını açıklamıştı. Yol ve pist testleri tüm hızıyla devam eden Range Rover Velar'ın tanıtım tarihi her geçen gün yaklaştığını söyleyebiliriz. Tüm bunlar göz önüne alındığında yeni Range Rover Velar'ın 2026 yılının son çeyreğinde tanıtılması bekleniyor.

Editörün Yorumu

Range Rover, yeni Velar ile marka tarihinde bir ilke imza atmaya hazırlanıyor. Aracın çekilen casus fotoğraflarına göz attığımızda Velar; eğimli tavan çizgisi ve yatık arka camı ile gerçekten Peugeot 408'den izler taşıyor. Elektrikli araç, SUV modellere göre çok daha aerodinamik olan bu tasarım ile çok daha verimli olabilir. Yeni Range Rover Velar bu sayede standart bir SUV modele göre çok daha uzun bir menzil sunabilir.